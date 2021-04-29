CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 56 bin lira tazminat ödeyecek

Kaftancıoğlu kişisel sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Açtıkları 700 binlik tazminat davasında mahkemenin 56 bin lira tazminat verdiği doğrudur ve süreç devam etmektedir. Bir başka doğru ise, AKP eliyle araçsallaştırılan yargıda siyasi eleştirinin bile hakaret kabul edildiğidir. Ama olsun eninde sonunda hakikat kazanacak. Göreceksiniz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Bakanı Recep Tayyip Erdoğan 'a 56 bin lira tazminat ödeyecek.

Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Ferah Yıldız ve Ümit Kudbay ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Mehmet Süleyman Türker katıldı. Erdoğan'ın avukatları, her bir haksız fiil bakımından tazminata hükmedilmesini talep etti. Kaftancıoğlu'nun avukatı, müvekkilinin hakaret kastı olmadığından davanın reddini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, davalı Kaftancıoğlu'ndan 56 bin lira manevi tazminat alınarak davacıya verilmesine hükmetti.

Dava dilekçesinde, Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabında Erdoğan'a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı, yüz kızartıcı ifadeler kullanarak, suç isnat ederek, onur, şeref ve haysiyetini zedeleyerek ağır hakaretlerde bulunduğu savunulmuştu.

Dilekçede, Kaftancıoğlu'nun her bir paylaşımı için 50 bin liradan toplam 700 bin liralık manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.

Kaftancıoğlu'nun söz konusu 56 bin liralık tazminat kararıyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: