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CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat ifadeye çağırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat hakkında soruşturma başlattı

19 Kasım 2016 22:03

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne mermi atılması olayıyla ilgili AKP İstanbul İl Başkanlığı’na gerçekleştirilen protesto yürüyüşüyle ilgili ifadeye çağrıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, gönderilen tebligatta İl Başkanı Cemal Canpolat’ın 15 gün içerisinde Güvenlik Şube Müdürlüğü Toplumsal Olaylar Büro Amirliği’ne giderek ifade vermesi gerektiği belirtildi.

Soruşturmaya konu olan protesto eylemi 9 Haziran 2016 tarihinde Sütlüce’de gerçekleştirildi. Şehit polisler için 8 Haziran 2016 tarihinde Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne mermi atılmıştı.

CHP İstanbul İl Örgütü de CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun önüne mermi atılması olayını protesto etmek için 9 Haziran 2016’da AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirme kararı aldı.

Yürüyüşün polis tarafından engellenmesi nedeniyle Sütlüce’deki AKP İstanbul İl Başkanlığı’na yaklaştık 2 km kala mesafede yapılan basın açıklamasıyla eylem sona ermişti.

 

 

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