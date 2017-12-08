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CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat: CHP'li belediye başkanlarını teslim etmeyeceğiz

"Bu, CHP'yi teslim alma operasyonudur"

08 Aralık 2017 23:23

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılması, belediye binası önünde protesto edildi.CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İlgezdi'nin uzaklaştırılmasına ilişkin "Bu, CHP'yi teslim alma operasyonudur. CHP'li belediye başkanlarını teslim etmeyeceğiz" dedi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden uzaklaştırılmasını protesto edenler, belediye önünde toplandı. Belediye binasına gelenler arasında Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da bulunuyor.

DHA'nın haberine göre,  Canpolat, “Bu, AK Parti’nin kendi üzerindeki yolsuzlukları örtbas etmesinin bir operasyonudur. Ataşehir Belediye Başkanımız, 2 sene önce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. ‘Basında benimle ilgili çıkan haberleri soruşturun’ diyerek ailesi birlikte bizzat başvurmuştur” diye konuştu.

 

"CHP'li belediye başkanlarını teslim etmeyeceğiz"

 

CHP’li belediyelere müfettişler gönderildiğini söyleyen Canpolat, “Her gün bir müfettişle karşı karşıyayız bizim belediyelerimizde. Burada tek bir hedef vardır, CHP’li başarılı belediye başkanlarının başarısız gibi göstermenin operasyonudur. Bu, CHP’yi teslim alma operasyonudur. CHP’li belediye başkanlarını teslim etmeyeceğiz. CHP’li belediyelere yönelik talimatla yapılan operasyona asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

 

"Hangi belgeyi istediniz de vermedi"

 

Görevden uzaklaştırma kararının, 16 Nisan referandumunda, İstanbul’da “hayır” oylarının yüksek çıkması olduğunu savunan Cemal Canpolat, şöyle devam etti:

“Basın aracılığıyla İçişleri Bakanına soruyorum, hangi evrağı istediniz de Battal İlgezdi vermedi size? Hangi belgeyi istediniz de vermedi ve tehlikeli olarak görüp el çektiriyorsunuz? Bu operasyonu size yaptırmayacağız. Bütün partilileri, bütün İstanbulluları buraya davet ediyorum. Bu ülkeyi sizin keyfi yönetiminize bırakmayacağız. Biz her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Bu asıl olarak, İstanbul’da 5 milyon oyun hayır çıkmasının bedelidir. Siz ne yaparsanız yapın İstanbul’u alacağız. Biz bu ülkeyi faşistlere ve faşist diktatörlere teslim etmeyeceğiz.”

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da karara tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Torun, kararı anti-demokratik olarak değerlendirdi.

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