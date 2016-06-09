CHP İstanbul İl Başkanı: 12.5 milyon insanı evlerinde zor tutuyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Vezneciler'deki bombalı saldırıda şehit olan polislerin cenazesinde mermi atılmasına tepki gösteren CHP İl Başkanı Cemal Canpolat, "12.5 milyon oy alan bir partinin genel başkanının önüne mermi atanlar şunu bilsinler ki, 12.5 milyon insanı evlerinde zor tuttuğumuzu bilmelerini istiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne dün Fatih Camii’nde katıldığı şehit cenazesinde mermi atılmasına tepkiler sürüyor.

hürriyet'in haberine göre; CHP İstanbul İl Başkanlığının çağrısıyla Sütlüce’de toplanan kalabalık bir grup, AKP İl Başkanlığı’na yürümek istedi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken CHP’liler, Kemal Kılıçdaroğlu’na destek sloganları attı.



Türk bayrakları ve CHP flamaları taşıyan kalabalık yürüyüşe geçmek istedi. Polis müdürleriyle CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat arasında yapılan görüşmelerin ardından grubun Haliç Kongre Merkezi girişine kadar yürümesine izin verdi.



Burada bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Cemal Canpolat, "12.5 milyon oy alan bir partinin genel başkanının önüne mermi atanlar şunu bilsinler ki, 12.5 milyon insanı evlerinde zor tuttuğumuzu bilmelerini istiyorum" dedi

CHP'LİLERE KÖPRÜ ÜZERİNDEN YUMURTA ATILDI

İl Başkanı Cemal Canpolat’ın açıklamasının ardından kalabalık dağıldı. Bir grup CHP’linin otobüslere binişi sırasında Haliç Köprüsü üzerinden yumurta atıldı. Polisin köprü üzerinde tedbir almamasına tepki gösteren partililerle, bazı polisler arasında tartışma yaşandı.Tartışma sırasında polis gaz sıktı, gerginlik diğer partililerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.