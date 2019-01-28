CHP İstanbul'da 29 belediye başkan adayını açıkladı

CHP Parti Meclisi 18 saat süren toplantısının ardından İstanbul'un 39 ilçesinden 29'unda belediye başkan adayını belirledi. Buna göre, 5 belediye başkanı tekrar aday gösterilirken, 5 belediyede de yeni isimler aday oldu.

Parti Meclisi sona ererken 145 belediye başkan adayı daha belli oldu. Toplantı sonrası açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Seyit Torun, "İstanbul'da 29 ilçe adayımızı belirledik. Bu zamanda toplamda 842 belediye başkan adayını açıkladık" dedi.

TIKLAYIN - CHP'de tartışmalı PM toplantısı; işte belirlenen adaylar

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP Ataşehir Belediyesi eski Başkanı Battal İlgezdi tekrar aday gösterildi.

Canan Kaftancıoğlu'nun istifa etmesine neden olduğu iddia edilen Bülent Kerimoğlu da tekrar Bakırköy Belediye Başkan adayı oldu.

CHP, Büyükçekmece, Çatalca ve Sarıyer'de mevcut başkanlar Hasan Akgün, Cem Kara ve Şükrü Genç ile devam etme kararı aldı.

İstanbul'da 5 CHP belediyesinde ise yeni aday gösterildi. Buna göre; Eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Attilla Aytaç yerine Adalar Belediye Başkan adayı oldu.

Avcılar Belediye Başkanı Hanay Handan Toprak Benli'nin yerine ise Turan Hançerli aday gösterildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Murat Hazinedar aday gösterilmezken, Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için Rıza Akpolat aday oldu.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yerine de Şerdil Dara Odabaşı aday gösterildi.

Kartal Belediye Başkanı olan Altınok Öz'ün yerine ise Gökhan Yüksel aday gösterildi.

CHP'nin İstanbul aday listesi şöyle: