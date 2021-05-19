CHP, İsrail ile imzalanan Mavi Marmara anlaşmasının iptali için TBMM'ye başvurdu

CHP, Mavi Marmara saldırısı sonrası 20 milyon dolar tazminat karşılığı imzalanan anlaşmanın iptal edilmesini istedi. Türkiye’nin tüm haklarından vazgeçtiğine ilişkin yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle, Mavi Marmara saldırısına ilişkin Türkiye’nin 20 milyon dolar karşılığında tüm haklarından vazgeçtiğine ilişkin anlaşmanın iptalini talep ediyor.

Teklifin gerekçesinde şöyle denildi:

“6 Mayıs’ta Şeyh Cerrah Mahallesi’nde bazı Filistinlilerin yerlerinden edilmesiyle başlayan gerginlik, İsrail güvenlik güçlerinin ilerleyen günlerde; Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinli Müslümanlara biber gazı ve plastik mermilerle saldırmasıyla ciddi bir boyut kazandı. İlerleyen günlerde İsrail’in saldırılarıyla Gazze Şeridi’nde ve Batı Şeria’da 58’i çocuk 200’ü aşkın Filistinli öldürülmüştür. Saldırılarını artırarak devam ettiren İsrail, Gazze’de Associated Press ve El-Cezire gibi uluslararası basın kuruluşlarının da bulunduğu bir binayı bombalayarak sivillere yönelik sürdürdüğü suçlarına bir yenisini eklemiştir.

Bu süreç içinde dünyanın çeşitli ülkelerinden İsrail’e yönelik destekler gelmiş olsa da Türkiye’de tüm siyasi partiler İsrail’in karşısında Filistin’in yanında pozisyon almıştır. Bu çerçevede TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ilk imzacısı olduğu ve beş siyasi parti grubunun da katıldığı ortak bir bildiriyle İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesi gerektiği çağrısında bulunulmuştur. Bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin; bu bildirinin arkasında ve Filistin halkının yanında olduğunun altını çizecek biçimde yeni tedbirler alması gerekmektedir.

"Filistin halkıyla dayanışma içinde bulunduğumuzu somut bir biçimde ortaya koymalıyız"

Filistin Devleti’nin yanında olduğumuzu ve Filistin halkıyla dayanışma içinde bulunduğumuzu somut bir biçimde ortaya koymak için, hem 17 Ağustos 2016 tarihinde Dışişleri Komisyonu’nda görüşülürken hem de daha sonra, büyük bir aceleyle TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşırken kamuoyunun tepkisini çeken 6743 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un iptal edilmesini teklif ediyoruz.

Uluslararası sularda 9 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Mavi Marmara saldırısından sonra Hükümetin, İsrail’le ilişkileri normalleştirmek için öne sürdüğü şartların hiçbirisi karşılanmamıştır. İsrail’in özür dileyip dilemediği belirsizdir, Gazze ablukası kaldırılmak bir yana daha da sıkılaştırılmıştır. Tazminat ise hem veriliş usulü hem de miktarı bakımından Mavi Marmara kurbanları ve ülkemiz için onur kırıcıdır.

"Anlaşma aşağılayıcı ve kabul edilemez hükümler içeriyor"

Söz konusu kanun tasarısı Dışişleri Komisyonu’nda ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülürken İsrail ile yapılan anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti için aşağılayıcı olduğu ve kabul edilemez hükümler içerdiği muhalefet partileri tarafından vurgulanmıştır. Bütün dünyanın tanıklık ettiği İsrail’in Filistinlilere karşı artarak devam eden zalimane tutumu söz konusu kanuna karşı yapılan itirazların haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Orta Doğu Barış Süreci’nde Türkiye’nin ilkeli durarak olumlu ve yapıcı bir rol oynayacağını ve iki devletli bir çözümün zaruri olduğu görüşümüzü tekrar hatırlatarak, Filistin halkının yanında durduğumuzu bir kez daha vurgulamak amacıyla 6743 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un iptal edilmesini talep ediyoruz.”