CHP: IŞİD’in çekilmesi ilginç, Türkiye’yi Suriye ve SDG ile karşı karşıya bırakmak istiyor olabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Fırat Kalkanı Operasyonuna ilişkin, "IŞİD'in şu ana kadar fazla direniş göstermeden geri çekilmesi, daha çok tankları hedef alan füze saldırıları düzenlemesi ilginç. IŞİD bir şekilde alan boşaltarak TSK ile Şam yönetimine bağlı ordu birliklerini ve YPG'nin de içinde olduğu SDG güçlerini karşı karşıya bırakmak istiyor olabilir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin IŞİD ve YPG'ye karşı önlem almakta haklı olduğunu, Fırat Kalkanı Operasyonu ile sınırda terörden arındırılmış güvenli bölgeler oluşturmaya çalıştığını belirtti. Basında "Türkiye'nin terörden arındırılmış alanları Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) devredeceği"ne yönelik haberlerin yer aldığına değinen Cankurtaran, şöyle devam etti:

"ÖSO gibi disiplinsiz gruplara güvenilerek hesap yapılması riskli. ÖSO'nun böyle bir alanı tek başına ne kadar koruyabileceği de meçhul. Daha önce birçok bölgede silahlarını cihatçılara bırakarak kaçtıkları, hatta saf değiştirdikleri vakalar oldu. Geçtiğimiz günlerde 'bazı ÖSO gruplarının operasyonu terkettiği' haberleri çıktı. ÖSO tarafından korunacak denilen alanlar TSK'nın başına kalabilir, buralarda sürekli güç bulundurmamız gerekebilir. TSK'nın Suriye'de kalıcı hale gelmesi ihtimali risk yaratabilir. Ülkenin belli bölgelerinde bile güvenlik sorunu varken, Suriye içerisinde bir alanı savunmak zorunda kalan güçlerimiz başta IŞİD ve YPG'nin saldırılarına açık hale gelebilir.”

Cankurtaran, TSK destekli ÖSO gruplarının yeni hedefinin, IŞİD'in elindeki El Bab şehri olduğuna yönelik haberleri anımsatarak, "El Bab'a 10 kilometre mesafede Şam yönetimine bağlı güçlerin de bulunduğu belirtiliyor. IŞİD'in şu ana kadar fazla direniş göstermeden geri çekilmesi, daha çok tankları hedef alan füze saldırıları düzenlemesi ilginç. IŞİD bir şekilde alan boşaltarak TSK ile Şam yönetimine bağlı ordu birliklerini ve YPG'nin de içinde olduğu SDF güçlerini karşı karşıya bırakmak istiyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Şam yönetiminin, El Bab'ın ÖSO'nun eline geçmesine hoş bakmayabileceğini belirten Cankurtaran, sadece Rusya ile değil, Şam yönetimi ve radikal olmayan muhalif örgütlerle de temas kurulması gerektiğini ifade etti. Cankurtaran, Şam yönetimi ile sıcak çatışma ihtimalinin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.