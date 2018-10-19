CHP İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devriyle ilgili üç alanda mücadele planlıyor

CHP, İş Bankası hisselerine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı tartışmayı “partiyi itibarsızlaştırma” ve “bankayı gasp etme” girişimi olarak görürken, parti içinde üç farklı çalışma grubunun oluşturulması tartışılıyor. İş Bankası’yla ilgili olası bir yasal düzenlemenin gündeme gelmesi durumunda CHP, Meclis’te izlenecek süreç, hukuk alanında yapılacak girişimler ve sahada yürütülecek planlamalarla ilgili çalışma yürütecek.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Meclis grubunun önceki gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin hazineye devri konusu çok yönlü olarak tartışıldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in konuyla ilgili süreci anlatan bir bilgilendirme yaptığı toplantıda bu konuda önemli kararlar alındı.

Edinilen bilgiye göre, İş Bankası’yla ilgili tartışmanın yalnızca CHP açısından değil, Türkiye’nin en büyük özel bankasına yönelik bir süreç olduğu vurgulandı. İş Bankası’yla ilgili Erdoğan’ın başlattığı tartışmanın sıradan bir konu olmadığı, bunun CHP ’yi itibarsızlaştırma hareketi olduğu ifade edildi. Toplantıda, İş Bankası’ndaki CHPhisselerine el konulması girişiminin Türkiye’nin içinde bulunduğu anayasa ve yasa tanımamazlıkta yeni bir boyuta neden olacağı ifade edildi. Bu girişimin CHP üzerinden bütün muhalefete bir mesaj olduğu, ayrıca ekonomik açıdan serbest piyasa ekonomisine de darbe anlamına geleceği yorumu yapıldı.

Planlama yapılacak

Kapalı grup toplantısında İş Bankası konusunda iktidardan atılacak her adıma karşı önlem geliştirilmesi görüşü öne çıktı. Bu doğrultuda, İş Bankası’yla ilgili Meclis’te izlenecek süreç, hukuk alanında yapılacak girişimler ve sahada yürütülecek planlamalarla ilgili üç farklı çalışma grubu oluşturulması planlanıyor. Meclis’te konuyla ilgili düzenleme gelmesi durumunda her aşamada izlenecek muhalefetle ilgili planlama yapılması benimsendi. Meclis’in dışında pratik hukuk alanında izlenecek yol ve yöntemle ilgili çalışma yapılması kararlaştırılırken, hem dış hem de iç kamuoyuna yönelik verilecek mesajlarla ilgili de çalışma yürütülmesi görüşü kabul gördü. Toplantıda, İş Bankası’yla ilgili milletvekillerinin seçim bölgelerinde nabız tutması da istendi. Tüm milletvekilleri bu konuda görüş birliği içerisinde hareket etme kararlılığı göstererek, sürece yönelik en sert muhalefetin yapılacağı belirtildi.

"Mülkiyet hakkını tartışmaya açar"

Bu konuda gelecek bir yasal düzenlemenin ya da kararın Türkiye’de mülkiyet hakkını tartışmaya açacağı değerlendirmesi yapıldı. Değerlendirmelerde Meclis’ten bu konuda bir yasa geçmesi durumunda CHP’nin kurucusunun vasiyetine sahip çıkamamış bir pozisyona düşeceği; hem siyasetten hem de psikolojik olarak CHP’nin itibarsızlaştırılması anlamına geleceği vurgulandı. Dolayısıyla bu konunun yalnızca bir hakkın gasp edilmesi olarak değil, CHP’nin itibarsızlaştırılması hamlesi olarak da görülmesi gerektiği ifade edildi.