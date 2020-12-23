CHP, intiharların araştırılmasını istedi: Vakaların dörtte biri 15-24 arası

Diyarbakır Silvan’da gençlerin intihar vakalarını yerinde inceleyen CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, gençler arasındaki intiharlara dikkat çekerek; "Gençler arasında işsizliğin artması, geleceksizlik ve güvencesizlik intiharların artmasının en büyük nedenidir" diye konuştu.

CHP'li Karaca, gençlerin intihar vakalarının araştırılması için Meclis'te önerge verdi. İntiharların işsizlik, geleceksizlik ve güvencesizlik nedenli olduğuna dikkat çeken Karaca, intiharların devletin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Diyarbakır Silvan’da gençlerin intihar vakalarını yerinde inceleyen CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, genç yurttaşların intihar vakalarının araştırılması için önerge verdi. İntiharların işsizlik, geleceksizlik ve güvencesizlik nedenli olduğuna dikkat çeken Karaca, intiharların devletin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Karaca, Diyarbakır Silvan'da inceleme yaptı

Diyarbakır Silvan'daki intihar olayları ile ilgili rapor hazırlamak üzere Diyarbakır'a giden Biçer Karaca, çocukları intihar eden aileleri ziyaret ederek yerinde inceleme yaptı. Karaca Silvan’da ve yurdun dört bir yanında giderek artan intiharların nedeninin işsizlik, geleceksizlik ve güvencesizlik olduğuna dikkat çekti ve "Son yıllarda özellikle genç nüfus arasında intihar vakaları artış göstermektedir. İntihar vakaları sadece Silvan’da değil tüm ülkemizde artış göstermektedir. Gençler arasında işsizliğin artması, geleceksizlik ve güvencesizlik intiharların artmasının en büyük nedenidir’’ dedi.

Biçer Karaca’nın, intihar vakalarının araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla araştırma komisyonu kurulması için CHP Milletvekilleriyle birlikte TBMM Başkanlığı’na verdiği önergenin gerekçesinde, intiharların yüzde 25'inin 15-24 yaş arasında gerçekleştiği bilgisi dikkat çekti. Gerekçede, "Halk sağlığı sorunu olan intiharların araştırılması ve yeni intiharların önlenmesi gerekmektedir. Bireyin kendine yönelik şiddeti olan intihar olgusu, ancak bireyi bu eyleme iteleyen nedenlerin tespit edilmesiyle çözümlenebilir” ifadeleri yer aldı. Biçer Karaca intiharın önlenebilir olduğunu ve bunun da devletin sorumluluğunda olduğunu belirtti.