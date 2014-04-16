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CHP internet yasasının iptali için AYM'ye başvuracak

CHP, erişim engellemeler için TİB'e geniş yetki veren internet yasasının iptali için AYM'ye başvuracağını açıkladı

16 Nisan 2014 23:52

CHP, yarın saat 10.30'da ‘İnternet Yasası' olarak anılan 5651 sayılı yasada değişikliği düzenleyen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını duyurdu.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) çalışanlarının yargılanmasını kurum başkanına, başkanın yargılanmasını da Başbakan’a bağlayan, internet sitelerine erişimin engellenmesine yönelik TİB’e verilen yetkileri arttıran yasayı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 18 Şubat'ta imzalamış, ancak bazı maddelerin değiştirilmesini talep etmişti.

20 Şubat’ta  AKP’nin teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Torba Yasa’ya eklenerek Meclis'e sunulmuş ve kabul edilmişti.

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