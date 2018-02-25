CHP İnsan Hakları Komisyon üyelerinden Meclis'e Şenal Sarıhan başvurusu

CHP TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeleri, komisyon üyesi Şenal Sarıhan'a yönelik "karalama, iftira ve linç kampanyası" yapıldığını ifade ederek Komisyon Başkanlığı’nı göreve davet etti. Başvuru dilekçesinde, “Hayatını insan hakları mücadelesine adamış bir isim olan Şenal Sarıhan’ın hedef gösterilmesi yalnızca şahsında değil, iktidar tarafından hukuksuzluğa uğratılan yurttaşlarımızın savunulmasını da engellemek ve göz korkutmak amaçlıdır” ifadesi yer aldı.



CHP’nin Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Zeynep Altıok, Fikri Sağlar’ın ortak imzalarıyla yapılan başvuru şöyle:



TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na,

Son günlerde bazı basın yayın organlarında, Ankara Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonumuz üyesi Şenal Sarıhan hakkında asılsız iddialar ve çarpıtmalarla bir linç kampanyası yürütülmektedir. Şenal Sarıhan’ın Cumhuriyet Halk Partisi 13. Olağan Kadın Kolları Kurultayında yaptığı konuşmada hiç ifade ve ima dahi etmediği sözleri, sanki sarf etmiş gibi manşetler atılmış ve kendisine yönelik bir itibar suikastine girişilmiştir. Tümüyle gerçek dışı iftiralarla kamuoyu önünde hedef gösterilen Sarıhan’ın askerlerimiz için kullandığı “çocuklarımız” ve “şehit” ifadeleri çarpıtılarak sanki terör örgütü üyeleri için kullanılıyor gibi bir algı yaratılmıştır. Sarıhan konuşmasında insan haklarını savunan ifadelerde bulunmuş, OHAL’in kaldırılması gerektiğini, gazeteci ve yazarların düşünceleri nedeniyle cezaevlerinde olduğunu, insan hakkı savunucularının tutuklu bulunduğunu, İnsan Hakları Anıtı’nın gözaltına alındığını belirtmiş, OHAL’in yarattığı tahribattan bahisle, asker ve polislerimizi kast ederek ‘çocuklarımızın bir bir şehit edilmesinin bu vahim tabloyu daha da ağırlaştırdığını’ ifade etmiştir. Konuşmasında tek bir kez dahi terör örgütlerinin ismini anmamasına ve ima dahi etmemesine rağmen tetikçiliği meslek edinmiş kimi basın yayın organlarınca hedef gösterilmiştir.



OHAL rejimi ile yönetilen ülkemizde insan haklarını, özgürlükleri ve barışı savunmanın siyasi iktidar tarafından cezalandırılmaya çalışıldığı bir süreç yaşanmaktadır. Hayatını insan hakları mücadelesine adamış bir isim olan Şenal Sarıhan’ın hedef gösterilmesi yalnızca şahsında değil, iktidar tarafından hukuksuzluğa uğratılan yurttaşlarımızın savunulmasını da engellemek ve göz korkutmak amaçlıdır. İçinde bulunduğumuz baskı rejimi, muhalif gördüğü tüm kesimleri, elde ettiği ve hukukun dışına çıkarak kullandığı güçle cezalandırmaya, haksızlığa uğrayanları savunanları da susturmaya çalışmaktadır. Ancak insan hakları mücadelesi verenler, dün olduğu gibi bugün de baskılara karşı boyun eğmeyecek ve evrensel değerleri savunmaya devam edecektir.



Milletvekillerinin davalarla susturulmaya ve gerçekler dışında her türlü yalanı yazmayı alışkanlık haline getiren basın kuruluşları vasıtasıyla sopa gösterilmeye çalışıldığı bir süreçte, Komisyonumuzda görevli bir Milletvekiline yönelik karalama, iftira ve linç kampanyasına gerekli tepkinin Komisyon tarafından da verilmesi hususunda Komisyon Başkanlığı olarak gereğinin yapılmasını arz ederiz.



