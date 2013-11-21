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CHP ile HDP arasında İstanbul için ittifak arayışı

CHP ile HDP yöneticilerinin ittifak arayışına giriştikleri öğrenildi ve yürütülen görüşmelerin de belli bir olgunluğa ulaştığı iddia edildi

21 Kasım 2013 13:25

CHP ile HDP arasında Sırrı Süreyya Önder ve Mustafa Sarıgül'ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı konusunda ittifak arayışı başladığı, CHP'nin, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in seçimden çekilmesini istediği iddia edildi. HDP yönetiminin de bunun ancak  “yetkili bir başkan yardımcılığı” ile Maltepe, Sultangazi, Esenler ile Kartal ilçe başkan adaylıkları karşılığında mümkün olabileceği teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

İlhan Taşçı'nın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bu sıcak tartışmalar yaşanırken, kapalı kapılar ardında bir araya gelen CHP ile HDP yöneticilerinin ittifak arayışına giriştikleri öğrenildi. Yürütülen görüşmeler belli bir olgunluğa da ulaştı.

Bu görüşmelerden edinilen bilgiye göre HDP, ilk aşamada Önder’in CHP lehine adaylıktan çekilmesine uzak durmadı. HDP, bunun karşılığında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde etkili bir başkan yardımcılığı ile Esenler, Sultangazi, Maltepe ve Kartal ilçe belediye başkanlıklarını istedi. Bunun yöntemi ayrıntılı olarak görüşülmemekle birlikte, CHP listesinden HDP adayının seçime katılması olabilecek formüllerden birisi olarak dile getirildi. HDP yöneticilerinin ilçe belediye başkanlık seçimlerine katılma biçimine ilişkin pek çok yöntemin söz konusu olabileceğini, asıl önemli olanın ittifak için “ilkesel bir zeminin” oluşturulması olduğunu vurguladıkları bildirildi. Belediye başkan yardımcılığı konusundaki isteme sıcak bakan CHP yöneticilerinin, ilçe belediyeleri istemini ise üçle sınırlama eğiliminde olduğu belirtildi.

 

HDP, Sarıgül ismine mesafeli

 

Görüşmelerde Büyükşehir belediye başkan adayının ismi konusunda herhangi bir değerlendirme yapılmadığı, ancak Mustafa Sarıgül ismine HDP kanadının mesafeli olduğu öğrenildi. HDP’nin Sarıgül’ün olması durumunda da “zorlama içinde” olmak gibi bir tavır sergilemeyeceğinin altı çizildi. HDP kanadının prensip olarak “kente karşı suç işlememiş” bir isim üzerinde uzlaşılabileceği değerlendirmesi CHP’lilerle paylaşıldı. Bu çerçevede eski DİSK Başkanı, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi isminin de zikredildiği belirtildi.

Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, parti olarak başta Gezi direnişinin simgesi olan Beyoğlu olmak üzere İstanbul’da bütün kesimlerle güç birliği yaptıklarını söyledi. Bu süreçte, CHP yönetiminin, Sırrı Süreyya Önder’in Sarıgül’le ilgili sert açıklamalarına herhangi bir yanıt verilmemesi de dikkat çekti.

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