CHP ilçe teşkilatındaki taciz iddiasını yazan Nagehan Alçı: Bu ülkede her şey illa böyle zorlayarak, ittirerek mi çözülecek?

CHP Ümraniye Gençlik Kolları yöneticisi tarafından fiziksel tacize maruz kaldığını ileri süren kadınla konuşan Habertürk yazarı Nagehan Açı, söz konusu iddiayla ilgili verilen şikâyet dilekçesinin 5 ay sonra olaylar kamuoyuna yansımasıyla işleme alınmasını eleştirdi. Alçı, “Bu ülkede her şey illa böyle zorlayarak, ittirerek mi çözülecek?” dedi.

Tacizde bulunduğu iddia edilen CHP’linin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından görevden uzaklaştırıldığını ancak aynı kişinin Kartal Belediyesi’nde işe alındığına dikkati çeken Alçı, “Başlı başına rezalet” diye konuştu.

Tacize uğradığı iddiasında bulunan D.A.’nın verdiği dilekçenin 5 ay sonra, dün işleme alınmasını eleştiren Alçı şunları kaydetti:

Nihayet mağdur edilen bir kadın sesini duyurabildi. Ancak bu ülkede her şey illa böyle zorlayarak, ittirerek mi çözülecek? Siyasette, yargıda, medyada kadına şiddet ve tacize yönelik ne zaman gerçek bir hassasiyet oluşacak? Bizdeki MeToo Hareketi ne zaman uyanacak?

CHP’nin içinde bu taciz meselesi marttan beri biliniyor. Buna rağmen tacizci olduğu iddia edilen kişi ödüllendiriliyor, mağdur cezalandırılıyor. Konu kamuoyuna intikal etmese bu böyle devam edecek.

Savcılık farklı mı? Onların elinde de bu şikâyet dilekçesi 5 aydır duruyor. 5 aydır 20 yaşında bir genç kadın tacize uğradığını anlatmak ve bunun hesabını hukuk içinde sormak için bekliyor. Ancak ne yargı ne de mensubu olduğu ve emek verdiği CHP konu gündem olana kadar iddialarına yönelik bir inceleme başlatıyor.

Gördüğünüz gibi kadına bakış sorununun tek bir adresi ve tek bir siyasi görüşü yok sevgili okurlar. Sağı, solu, ortası, yanı fark etmiyor. Maalesef bu ülkenin erkeklerinin büyük çoğunluğunun zihniyeti problemin ta kendisi.

Bu gerçek değişmedikçe Türkiye’nin kadın meselesi biter mi?

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