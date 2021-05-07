CHP ilçe başkanı cinsel saldırı iddiaları sonrası görevden alındı

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu televizyon programında CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman K.’nın bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Bu iddialar sonrası Karabulut, görevinden alındı. Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Bu bir iddia ama önemli bir iddia hemen bir saat içerisinde bu kişinin üyelik dâhil olmak üzere partiden bütün bağlarını kestik” dedi.

CHP'li Kiraz, ayrıca, “AKP'nin trol İl Başkanına sesleniyorum, madem bu konuyu daha önceden biliyordun neden savcılığa suç duyurusunda bulunmadın? Bu çirkin olaydan bile siyasi rant elde etmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“İlgili kişinin 1 saat içinde partimizle ilişiği kesildi”

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, il binasında yaptığı açıklamada iddianın gündeme gelmesinden sonrasında ilçe başkanının partiyle bağlarının kesildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Bir televizyon kanalında Kale ilçemiz ile ilgili bir iddia gündeme geldi. Bizler de il yönetimi olarak, milletvekilimiz ve genel merkezimiz olarak ilk defa o televizyon kanalında çıkan program sonrasında durumdan haberdar olduk. Arkadaşlarımız bana ulaşıp program hakkında bilgi verdikten sonra ben de TV'den olayı takip etmeye çalıştım. Daha sonra ilk olarak Genel Başkan Yardımcımız ve Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba'ya durumu ilettim. Birlikte ne yapılması gerektiğini konuştuktan sonra Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kaan Salıcı'yla ve genel merkezimizle bu konuyu paylaştık.

Bu bir iddia ama önemli bir iddia hemen bir saat içerisinde bu kişinin üyelik dâhil olmak üzere partiden bütün bağlarını kestik. Programdan bir saat sonra hem bu kişi ilçe başkanımız değildi hem de partimizin üyesi değildi. Genel merkezimiz ve milletvekilimiz ile istişare halinde örgüt olarak gereğini yaptık. Aynı zamanda İleride olumsuz bir durum karşısında tekrar partiye dönüşü mümkün olmasın diye bu kişiyle ilgili disiplin soruşturması başlattık.”

CHP'li Kiraz’dan, AKP İl Başkanına tepki

Partilerine ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yönelik linç girişimine de asla izin vermeyeceklerini belirten Kiraz, şöyle konuştu:

“Dün bu olayla ilgili gerekli işlemleri yapmışken, basınla düşüncelerimizi paylaşmışken AKP'nin trol il başkanı bir açıklama göndermiş. Açıklama şöyle başlıyor; ‘Birkaç gündür Malatya gündemini meşgul eden çirkin hadise üzerine…’ sen ‘bir hukukçuyum ben bir babayım' diyorsun, madem hukukçusun madem babasın birkaç gündür bu konu Malatya gündeminde vardı da, duyduğun bir konuyu savcılığa neden taşımadın. Bekleyip bu konu üzerinden CHP'ye nasıl saldırıp, nasıl rant sağlarım diye düşünüyorsun.

Senin siyasetçiliğin, babalığın CHP'nin, milletvekilinin, genel başkanının üzerinden rant sağlamak mıdır? Buradan bakınca dertleri başkaymış. Bizim dün saat 17'de konudan haberimiz oldu. Kendisi daha önceden biliyormuş ama tek bir adım atmamış. Bundan sonraki süreç hukukun, savcıların işi. Suçlu kim olursa olsun cezasını çekmelidir. Bu çirkin olaydan bile siyasi rant elde etmek isteyen, milletvekilimizi, partimizi suçlamaya çalışan trol il başkanını şiddetle kınıyorum. Bu trol il başkanı Yeşilyurt Belediyesi'nde gri pasaportla adam kaçırma olayında, belediye başkan yardımcısı vali yardımcısı, müdürler görevden alınmış, bugüne kadar tek bir kelime etmemiş. Bir ayı aşkın süredir tek bir kelime etmedi.

AKP gençlik kollarında yaşanılan ağza alamayacağım çirkinliklerle ilgili de tek kelime etmemiş. Belediyelerdeki yolsuzluklarla ilgili tek kelime etmemiş. Hepimiz Malatya'da yaşıyoruz, aramızda çocukları olan var. Her kim suç işlemişse cezasını çekmelidir. Biz de konunun takipçisi olacağız."

“Sessiz kaldığımızı iddia edenler namussuzdur, şerefsizdir”

“Çok açık ve net söylüyoruz ki tecavüz, tacize karşı çıkmayan, buna en sert tepkiyi vermeyen ahlaksızdır, namussuzdur, şerefsizdir” diyen Kiraz, “Bu konu üzerinden Milletvekilimiz Veli Ağbaba'ya yönelik linç girişimine veya partimize yönelik, herhangi bir bireyine yönelik bir saldırıda aynı şekilde ahlaksızlıktır, şerefsizliktir. Böyle bir konu karşısında kim sessiz kalırsa ahlaksızdır, namussuzdur, şerefsizdir. Sessiz kaldığımızı iddia edenler de namussuzdur, şerefsizdir. Tecavüzcünün, tacizcinin, ahlaksızın partisi olmaz. Bunun savunulacak hiçbir tarafı olmaz, olamaz. CHP böyle bir konuya asla taviz vermez. Böyle bir durum ortaya çıktığında anında beklemeden gerekli işlem yapılır. Dün de olay ortaya çıkar çıkmaz gereğini yaptık” ifadelerini kullandı.