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CHP ilçe başkanı, Ak Partili vekile hakaretten yargılandı

Osman ŞİŞKO/TONYA (Trabzon), (DHA)-  AK PARTİ Trabzon Milletvekili Salih Cora’ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan CHP Tonya İlçe Başkanı Muhammet Karadeniz’in yargılanmasına başlandı

27 Eylül 2017 22:09

Osman ŞİŞKO/TONYA (Trabzon), (DHA)-  AK PARTİ Trabzon Milletvekili Salih Cora’ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan CHP Tonya İlçe Başkanı Muhammet Karadeniz’in yargılanmasına başlandı. 
Tonya Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora katılmazken avukatı Cengizhan Cora hazır bulundu. CHP Tonya İlçe Başkanı Muhammet Karadeniz\'in de yer aldığı duruşmayı, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu’da izledi.
CHP İlçe Başkanı Muhammet Karadeniz savunmasında her hangi bir hakaret kastı olmadığını belirterek, “1 Nisan 2017’de ‘Türkiye Nereye Gidiyor’ adlı panelde konuşmacıydım. Panelin açılış konuşmasında siyasi eleştiri niteliğinde sözler söyledim. Karşı taraf referanduma belli bir süre kala tansiyonu artırmak için aracının arkasına ‘Haçlılar bugün hayır diyorsa bizim kararımız evet’ şeklinde pankart asmış ve tüm şehirde bu şekilde gezmiştir. Milletvekilinin ablası hakkında FETÖ soruşturması yürütülmektedir ve çocukları da Trabzon ilinde FETÖ okullarında okumuştur. Bunları söyledim. Hakaret etmedim” dedi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın Avukatı Cengizhan Cora ise “İddianamede de açıkça vurgulandığı üzere sanık silahlı FETÖ örgütü mensubu olduğu şeklindeki açıklaması müvekkilimize yapılan bir isnattır. Müvekkilimizin milletvekili olması ve FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışılması onur kırıcıdır. Sanığın sözleri eleştiri şeklinde değildir, suçlamadır.” ifadelerini kullandı. Duruşma 8 Kasım tarihine ertelendi.

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