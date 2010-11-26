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CHP il binası işgali son buldu

CHP il binasını işgal eden 57 işçinin eylemi, 19 saat sonra polis müdahalesi ile son buldu. 57 eylemci gözaltına alındı.

26 Kasım 2010 02:00

T24-Mersin'de Akdeniz Çivi ve Tel Fabrikası’ndaki işlerine, sendikaya üye olduktan sonra son verildiği iddia edilen işçilere destek için CHP il binasını işgal eden 57 işçinin eylemi, 19 saat sonra polis müdahalesi ile son buldu. 57 eylemci gözaltına alındı.


İşçiler, CHP il binasını böyle işgal etti- Foto galeri




İşçiler, dün sabah saat 08.30’da işverenin mensup olduğu CHP İl binasını bastı. Kapıları kilitleyip, binada eyleme başlayan 57 işçi, uyarılara rağmen eylemlerine son vermedi. 19 saattir eylemlerini devam eden işçilerle CHP İl Başkanı Yılmaz Şanlı parti binasına gelerek son kez görüştü. Eylemlerine devam eden işçilere polis megafonla seslenerek 5 dakika içinde eylemlerine son vermesini için uyarıda bulundu. Verilen 5 dakikalık sürenin dolmasına rağmen eylemlerini sürdüren işçilere, saat 03.00 sıralarında müdahale edildi.

Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, Emniyet Müdür Yardımcısı Anadol Atayurt ve Güvenlik Şube Müdürü Suat Dağlı yönetimindeki Çevik Kuvvet ekipleri CHP il binası kapısına gelerek eylemcilerin kapıyı açmaları istediler. Eylemcilerin kapıyı açmamaları üzerine çevik polis, levye demiri ile kapıyı kırarak içeri girdi. Hiç bir güç kullanılmadan 57 işçi polis nezaretinde otobüslere bindirilerek, ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyet Müdürü Arif Öksüz, operasyonun olaysız bir şekilde tamamlandığını herhangi bir güç kullanılmadan işçilerin gözaltına alındığını söyledi.

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