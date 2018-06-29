CHP İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU'NDAN BAKAN SOYLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan\'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu avukatı aracılığıyla şikayet dilekçesini sundu. Suç duyurusu dilekçesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun seçim dolayısıyla AK Parti Beşiktaş ve Sarıyer İlçe Başkanlıklarına teşekkür ziyaretinde yaptığı konuşmada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu\'nu da hedef aldığı belirtildi.

Süleyman Soylu hakkında, \"Hakaret\", \"İftira\", \"Kişilik haklarına saldırı\", \"Tehdit\", \"Herkesin gözünde küçük düşürme\", \"Kişilerin huzurunu bozma\", \"Halkı kin ve nefrete sevk ettirme\" suçlarından soruşturma açılarak cezalandırılması talep edildi.

