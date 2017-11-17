CHP İl Başkanı Canpolat: İstanbul'da 121 gökdelen var. Bunların 117'si AKP döneminde yapılmış

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, \"Bugün İstanbul\'da 121 gökdelen var. Bunların 117\'si AK Parti\'nin söz sahibi olduğu dönemde yapılmış. Buna rağmen bunun sorumluluğunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak gösteriyorlar\" dedi.

Canpolat, CHP\'li Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte partisinin Şişhane\'deki il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Son dönemde sıkça tartışılan İstanbul\'da yeşil alan, çevre, şehircilik, imar, siluetin bozulması, \'İstanbul\'a ihanet edilmesi\' gibi konulara ilişkin yapılan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Canpolat, CHP\'ye yönelik suçlamalara da cevap verdi.

\"121 GÖKDELEN\'İN 117\'Sİ AK PARTİ DÖNEMİNDE YAPILDI\"

İstanbul\'un 1994\'den beri aynı siyasi anlayış tarafından yönetildiğini belirten Cemal Canpolat, \"İstanbullular neyin ne olduğunu biliyor, görüyor. Bugün İstanbul\'da 121 gökdelen var. bunların 117\'si AK Parti\'nin söz sahibi olduğu dönemde yapılmış. Buna rağmen bunun sorumluluğunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak gösteriyorlar. Gökdelenlerin inşasının yıllara göre dağılımına bakıldığında da en çok 2007 ve sonrası gökdelenin yükseldiği dönemdir\" diye konuştu.

\"İHANETİN TEK SORUMLUSU YASAL YETKİLERİ KÖTÜYE KULLANAN AK PARTİ YÖNETİCİLERİ\"

İmar kararlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde alındığını anımsatan Canpolat, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın plan yapma yetkisine sahip olduğuna dikkat çekti. Canpolat şunları söyledi:

\"Cumhuriyet Halk Partisi\'nin tüm uyarılarına rağmen İstanbul\'da bugün ortaya çıkan ihanetin tek sorumlusu bu yasal yetkileri kötüye kullanan AK Parti yöneticileri, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye meclis grubu ve AK Parti\'nin geçmişteki ve bugünkü belediye başkanlarıdır. İlçe belediyelerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını onaylama yetkisi de Büyükşehir belediyesine aittir. Büyükşehir belediyesi, ayrıca kendi hizmetleri için, 1/1000 ölçekli imar planını yapar, onaylar ve inşaat ruhsatı verebilir.\"

DEPREM TOPLANMA ALANLARININ İMARA AÇILDIĞI İDDİASI

Cemal Canpolat, İstanbul\'daki 496 deprem toplanma alanın 450\'sini imara açıldığını belirterek, \"Gözlerini kan bürümüş. Ranttan, paradan başka İstanbul\'da halkın sorunlarını görmeyecek bir yönetimle karşı karşıyayız. Deprem toplanma alanlarında \'avm\'ler, gökdelenler var. Buraların kimlere peşkeş çekildiğini önümüzdeki günlerde teker teker anlatacağız\" diye konuştu.

\"16/9 KULELERİNİN İMARINI KİM ARTIRDI?\"

\"İstanbul\'a ihanetin en çarpıcı örneklerinden 16/9 kuleleridir \" diyen Cemal Canpolat, \"Burası kimin arsası? İmarını kim artırdı? O dönem bizim grup sözcülerimiz 16/9\'a karşı çıkmışlardı. Ancak yine o dönem AK Parti\'nin Grup Başkanı Ergün Turan\'dı. Bu Ergün Turan terfi ettirilerek, TOKİ\'ye başkan olarak atadılar\" şeklinde konuştu.

CHP BİN 537\'SİNE RET OYU VERDİ

Başkan Canpolat, İBB Meclisi\'nde son üç buçuk yıllık dönemde 5 bin 552 imar dosyasının bin 537\'sine CHP\'nin ret oyu verdiğini, bunlardan 2 bin 505\'inin de oy birliğiyle reddedildiğini, 741\'i de komisyona geri iade edildiğini açıkladı.

CHP\'DEN SU İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Toplantıda konuşan CHP\'nin İBB Meclisi Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever\'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin 2018 yılı için konut suyuna yaptığı yüzde 5\'lik indirimin bir aldatmaca olduğunu öne sürdü. Gülsever, \"Bu yılın başında İstanbul\'da suyun fiyatı 4,14 TL\'ydi. Bunlar her ay, kimsenin farketmediği bir şekilde suya artırımlar yaptılar. Gelinen noktada bugün su 4,59 TL\'ye geldi. Biz buna itiraz ettik. Eğer bir indirim yapılacaksa 4,14\'ten bunun yapılması gerektiğini ve bunun da yüzde 5 değil, en az yüzde 10 olması gerektiğini söyledik. Ancak bir aldatmacayla önce zammı yaparak sonra yüzde 5 indirim yaptılar\" dedi.

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