CHP iktidara gelirse, internet sansürü için ayrılan parayı eğitime aktaracak

CHP ’nin Ekonomik Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selin Sayek Böke, CHP'nin iktidara gelmesi halinde uygulayacağı ekonomi politikaları hakkında bilgi verdi. İnternet sansürüne ayrılan bütçenin eğitime kaydırılacağını söyleyen Böke, sosyal yardımların datek çatı altından yapılacağını açıkladı.

Posta gazetesinden Hakan Çelenk'e konuşan Böke, CHP'nin projelerine ilişkin değerlendirmeler yapan Böke şunları söyledi:

"Sosyal yardımlar tek çatı altında birleştirilecek. Bu hak, oya bağlı olmayan haktır. Resmi olacak. Biraz kaymakamlık versin, biraz bakanlık biraz Meclis değil. AKP ’nin sosyal yardımı iyi yaptığı sanılıyor. Aslında 10 yılda geri kaldık. Yardımlarda OECD ülkelerinin en altındayız. Geri kaldık çünkü yardımlar hak edene verilmedi. Siyasi malzeme şeklinde verildi. Biz sosyal demokrat partiyiz. Birinci önceliğimiz sosyal yardımı vermektir. En önemlisi de muhtaçlık durumunu ortadan kaldırmaya destektir. Ama muhtaç olduğu anda yardım verilir. Yaşlılıkta da iki katını vermek gerekiyor. Aile sigortasını da güncelleyerek açıklayacağız."

'Ayrıma yol açacak tüm unsurları ortadan kaldıracağız'

"Ebeveynlik izninde kadın ve erkeği birbirinden ayıran düzenlemelere karşıyız. Doğum iznini kadın yerine erkek de kullanabilecek. İşverenin gözünde kadın daha maliyetli görünüyor. Oysa bizim yükümlülüğümüz ikisinin eşit birey olarak becerileri üzerinden tercih edilen bir çalışan olmasını sağlamaktır. Ayrıma yol açacak tüm unsurları ortadan kaldıracağız. Sağlıkta katılım payları? Tüm emeklilere tamamen kaldırıyoruz."

"Eğitim bizim için stratejik önemde. AKP hiçbir şeyi vizyonla yapmıyor. Zorunlu eğitimin süresini artıracağız. (Anaokulu eğitiminin zorunlu olması) İktidar genç işsizlere yatırım yapmıyor. O gençleri hızla mesleki eğitime almalıyız. “Sigorta prim desteğiyle iş başında işi öğretelim” diyorlar. Bu önemli, ama yetmez. Konuyu hafife alıyorlar. Çünkü iş sadece iş başında öğrenilmez. Mesleki formasyon, teorik eğitim verilir ondan sonra iş başına gönderilir. 7.5 milyar liraya çözülecek sorun değil. Hızlı ve çok kuvvetli adımlar atılmalı. En önemlisi eğitim reformu."

'Vatandaşımız iyi ve onurlu bir hayatı hak ediyor. Bunun için de CHP iktidara gelmeli'



330 bin atanamayan öğretmen var. Ciddi de bir öğretmen açığı var. Dev kamu binalarına kaynak var da öğretmenler için mi yok? Örneğin; Bilgi Teknolojilleri İletişim Kurumu var. İşleri interneti kesmek, sansürlemek. Bunun için yıllık 3 milyar lira harcanıyor. 3 milyar lira. Sansüre vereceğimiz 3 milyarı , öğretmene ayırırız. Benzer çok kaynak var. Öğretmene yatırım geleceğe yatırımdır. 330 bin öğretmeni hemen atayacağız. Öğretmenleri zengin etmeliyiz. Çünkü öğretmenler de bizi gelecekte zengin edecek. Vatandaşın kaygısını anlıyoruz. Parası yok. CHP’yi iktidara getirecek oyu verirlerse kime oy verdiklerini kimse onlara sormayacak. Vatandaşımız iyi ve onurlu bir hayatı hak ediyor. Bunun için de CHP iktidara gelmeli.

"İş güvenliği ile ilgili önemli bir çalışma yapacağız. Almanya dünyanın en sanayileşmiş ülkelerinden biri. İşçi sağlığının da en yüksek olduğu ülke. Almanya nasıl yapıyor? Yapılamayacak bir şey mi sizce? Devlet denetler. Bunu işverene maliyet olarak yansıtmayacağız. İşverenin yapması gereken sadece kurallara uymaktır. İşçi de işveren de memnun olur. Verim de artar.

'Türkiye'nin altyapı ihtiyacını biliyoruz'

"CHP kredi kart borcu sorununa çözecek. Biz dedik ki. Hem de piyasa kurallarını bozmadan. Bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Projemiz hazır çok yakında sunacağız. Vatandaşla, bankalarla, konuşacağız. Çözmek için hukuk ve hak ölçüsünde güven vermek gerekir. Güveni AKP veremez. Güveni biz veririz.

"İlk 100 günde nasıl emekliye iki maaş demişsek. İlk 100 günde kamu ihale yasasını uluslararası standartlara kavuşturacağız.. Kamu ihale yasasını delik deşik etiler. Tamamen keyfi (kaşlarını çatıyor). Kevgire çevirdiler. 10 şirketle iş yapıyor cumhurbaşkanı. Türkiye ’nin altyapı ihtiyacını biz de biliyoruz. Mesele köprü, yol yapımı değil. Bunlar kurallı yapılmalı."