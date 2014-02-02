CHP: İfadeye çağrılan işadamı avukatı İstanbul Başsavcısı'nın oğlu mu?

CHP Kriz Masası Başkanı Aykut Erdoğdu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hadi Salihoğlu’ nun avukatlık yapan oğlunun 17 Aralık soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan tanınmış iki iş adamından birinin şirketinde çalışıp çalışmadığı soruldu.

Erdoğdu önergesinde 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcıları Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç’in bu soruşturmayla ilgili dosyaların elinden alınma gerekçesini sordu. Erdoğdu,” soruşturma sürerken soruşturmayı yürüten savcılara dosyadan el çektirilmesi etik ve hukuki midir.” dedi.

Adı geçen savcılara dosyadan el çektirildiğine ilişkin haberlere değinen Erdoğdu, daha önce E-posta ile görevden el çektirilen savcı olup olmadığının yanıtlanması istedi.

Dosyadan el çektirilen savcı Celal Kara’nın soruşturmanın tutuklu sanığı Reza Zarrab’ ın mal varlığı üzerine konulan tedbir kararını kaldıran İstanbul 29. Sulh Ceza Mahkemesi kararına itiraz etmek üzereyken görevden alınıp alınmadığı haberlerinin doğru olup olmadığını da soran Erdoğdu, ”17 Aralık soruşturmasını yürüten savcılara dosyadan el çektirilmesinden sonra Reza Zarrab’ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına başsavcılığınızca itiraz edilmiş midir,” diye sordu.

Erdoğdu’nun Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına gönderdiği soru önergesinin tam metni şöyle:

1- Kamuoyunda “17 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu” olarak bilinen soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç’in bu soruşturmayla ilgili dosyalarının ellerinden alınma gerekçesi nedir?

2- Soruşturma sürerken soruşturmayı yürüten savcılara dosyadan el çektirilmesi etik ve hukuki midir?

3- İstanbul Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcılarının bu denli geniş çaplı bir yer değiştirme operasyonuyla görevlerinin değiştirilmesine neden gerek duyulmuştur?

4- Adıgeçen savcılara dosyadan el çektirildiği e-posta ile mi bildirilmiştir? Daha önce de e-posta ile dosyadan el çektirilen savcı veya savcılar olmuş mudur?

5- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dosyadan el çektirilen savcı Celal Kara’nın, soruşturmanın tutuklu sanığı Reza Zarrab’ın malvarlığı üzerine konulan tedbir kararını kaldıran İstanbul 29. Sulh Ceza Mahkemesi kararına itiraz etmek üzereyken görevden alındığı haberi doğru mudur?

6- 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcılara dosyadan el çektirilmesinden sonra Reza Zarrab’ın malvarlığı üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına Başsavcılığınızca itiraz edilmiş midir?

7- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi’nin 16.01.2014 tarihli ve 127 sayılı Adlî Yargı Kararnamesi ile Hadi Salihoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanması öncesinde 17 Aralık soruşturması kapsamında tanınmış iki işadamına ifade vermeye çağırıldığı, Başsavcı Hadi Salihoğlu’nun oğlunun da ifadeye çağrılan işadamlarından birinin şirketinde avukat olarak görev yaptığı iddiaları doğru mudur?