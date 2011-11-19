T24 - CHP’de başgösteren ‘Dersim tartışması’, partide bir süredir alttan alta başlayan kaynamayı su yüzüne çıkardı. Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan, 12 Haziran seçimlerinin ardından başlayan tartışmaların Mayıs 2012'de yapılacak CHP Olağan Genel Kurulu'na da yansıyacağını söyledi. Daha önce de genel başkanlığa aday olan Haluk Koç'un mayıs ayında da aday olabileceği ve Önder Sav-Deniz Baykal ilişkisinden de belirlenecek bir ismin genel başkanlık yarışına girebileceği iddia edildi.







Serpil Çevikcan'ın Milliyet'te "CHP içindeki gizli savaşın şifreleri" başlığıyla yayımlanan (19 Kasım 2011) yazısı şöyle:

CHP içindeki gizli kavganın şifreleri



CHP’de başgösteren ‘Dersim tartışması’, partide bir süredir alttan alta başlayan kaynamayı su yüzüne çıkardı. “CHP’de neler oluyor” sorusunun yanıtı için genel seçimin hemen sonrasına bakmak gerekiyor.



CHP’de, Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Dersim katliamını CHP’nin yaptığı, Atatürk’ün de bundan haberdar olduğu yolundaki demeci nedeniyle baş gösteren tartışma, partide 12 Haziran seçimlerinin ardından alttan alta başlayan kaynamayı su yüzüne çıkardı. Bir bakıma Dersim bahane oldu.



Seçim sonrasında, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Gürsel Tekin’le yakın bağı olduğu belirtilen Gerçek Gündem adlı internet sitesinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yapılan yayınlar da parti içindeki tartışmanın derinliğini gösterdi.



“CHP’de neler oluyor” sorusunun yanıtını ararken önce genel seçimin hemen sonrasında başgösteren tartışmalara bakmak lazım. Bu bölümdeki tabloyu şöyle özetleyebiliriz:

ALEVİ TARTIŞMASI



Genel seçimden yaralı çıkan Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin vitrininde yaptığı ikinci yenilemeden sonra partide ilk tartışma Alevi hakimiyeti konusunda yaşanmaya başladı. Genel başkanın partinin kilit noktalarından birine Nihat Maktap’ı, diğerine de Erdoğan Toprak’ı getirmesi eleştirilere yol açtı.

“MERKEZ CHP’Lİ DEĞİL”



Kılıçdaroğlu’nun Merkez Yürütme Kurulu’nu oluşturduğu isimlerin CHP’li olmadığı eleştirisi de gündemde yer buldu. Süheyl Batum, Binnaz Toprak, Erdoğan Toprak, Emrehan Halıcı gibi isimlerin partinin görünür yüzleri olmaları, Kılıçdaroğlu’na dönük, “Genel merkez CHP’li değil” eleştirilerini artırdı.

KÜRT POLİTİKASINDA ÇATLAK



Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan Yardımcılığı’na Sezgin Tanrıkulu’nu getirmesi, parti içinde en çok eleştirilen konuların başında yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun Tanrıkulu’na bir Kürt sorunu raporu hazırlatması ancak raporun Tanrıkulu dışında neredeyse yönetimden hiç kimse tarafından sahiplenilmemesi, yaşanan sıkıntının işaretiydi.

Gelelim son günlere...



Partide yaşanan ikinci Dersim çatlağının gün yüzüne çıkardığı tablo ve kulis bilgileri de şöyle özetleyebiliriz:

BİLDİRİDE BAYKAL İZLERİ



Tunceli milletvekili Aygün’ün Dersim çıkışına tepki gösteren Haluk Koç başkanlığındaki 12 milletvekilinin bir basın toplantısıyla bildiri yayınlamaları, Kılıçdaroğlu karşıtı kurultay mücadelesinde düğmeye basıldığı biçimde yorumlandı. Bildiriye imza koyanlara bakıldığında 4 Antalya milletvekili göze çarpıyor: Gürkut Acar, Yıldıray Sapan, Osman Kaptan ve Arif Bulut. Bu isimlerin, Baykal kontenjanından aday yapıldıkları iddiaları kulislere yansımıştı. Söz konusu bildiri öncesinde, Ankara’da, Baykal ya da Sav’a yakınlığıyla bilinen isimlerden, Şahin Mengü, Hakkı Süha Okay ile Haluk Koç, Mersin milletvekili İsa Gök ve Grup Başkan Vekili Muharrem İnce’nin yaptığı kritik toplantıyı not etmek gerekiyor.

HALUK KOÇ ADAY MI?



Geçmişte Baykal’a karşı Genel Başkan adayı olan Haluk Koç’un, önümüzdeki kurultayda aynı adımı bu kez Kılıçdaroğlu’na karşı atabileceği belirtiliyor. Koç’un, Kılıçdaroğlu’na karşı sesini yükselten parti içi muhalefetin öncülüğüne talip olan görüntüsü de bu bilgileri güçlendiriyor.

ÖNDER SAV FAKTÖRÜ



Önder Sav, Genel Sekreterlik görevinden çok sancılı bir süreçte ayrılmak zorunda kaldıktan sonra kamuoyuna yansımamakla birlikte Kılıçdaroğlu’na karşı parti içi muhalefetteki etkinliği sürdürüyor. Muhalif gruplarla Sav’ın temas içinde olduğu, Kılıçdaroğlu’na karşı güçlü bir aday arayışına girdiği belirtiliyor.

“ÖNCE İSİM BELİRLENSİN”



Sav ile Baykal arasında ikinci adamlar düzeyinde bir süredir dirsek temasının yoğunlaştığı belirtilirken, Sav’ın Baykal’a, “Önce aday olmayacağını açıklasın, sonra birlikte aday arayışına girelim” mesajı gönderdiği konuşuluyor. Baykal’ın ise net bir mesaj vermediği, “gelişmeleri izleyelim” demekle yetindiği kaydediliyor. Sav’ın Ankara Barosu Başkanı, Metin Fevzioğlu’nu kurultayda aday yapmak istediği de konuşuluyor.

GÜRSEL TEKİN NE YAPIYOR?



CHP’de yaşanan kaynamanın odağındaki isimlerin başında kuşkusuz Gürsel Tekin geliyor. Örgüt yapılanmasındaki ipler bir anlamda elinden alınan ve Kılıçdaroğlu’yla ikinci çatışmasını İstanbul İl Başkanı’nın atanmasında yaşayan Tekin’in İstanbul eksenli bir güç oluşturmaya çalıştığı haberleri geliyor. Tekin’in, bir grup İstanbul milletvekili ve İstanbul delegasyonu hareket ederek Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’le yakınlaştığı haberleri kulislere yansıyor.

TEKİN İSTİFAYA UZAK



CHP eski PM üyesi Enver Aysever’in Tekin ve Tamaylıgil’in önümüzdeki hafta MYK toplantısında istifalarını vereceği yolundaki iddiası da tartışılıyor. İddianın gerekçesi, Tekin’in İstanbul’da üç ilçe yönetiminin görevden alınmaması konusunda Kılıçdaroğlu’na karşı gösterdiği direniş. Ancak, Tekin ve çevresi bu iddiaları doğrulamıyor.

KURULTAY HESAPLARI



Kılıçdaroğlu, 2012 Mayıs’ında yapılması gereken CHP kurultayını 2012 sonbaharına erteleyerek il ve ilçe kongrelerinde kurultay delegasyonunu büyük ölçüde yenilemeyi hedefliyor. Kurultay mücadelesi önce ilçe ve il kongrelerinde yaşanacak. Kılıçdaroğlu cephesi, kemikleşmiş delege belirleme sistemini kökünden kazımayı hedefliyor. Baykal ve Sav’ın ise parti içi muhalefette boy gösteren isimleri öne sürecekleri bir tablo görünüyor.

12’LERLE TEK TEK GÖRÜŞME



Örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap’ın, Koç ve Dersim bildirisine imza atan diğer 11 isimle tek tek görüşeceği gelen bilgiler arasında. Kılıçdaroğlu’nun, “Genel Merkez’den bağımsız açıklama yapılamayacağı, kapalı toplantıların basına sızdırılmaması gerektiği” yolundaki uyarıların bu görüşmelerin ana gündemini oluşturacağı kesin.





