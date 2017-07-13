CHP, iç tüzük değişikliği teklifi görüşmesinde 'anayasaya aykırılık önergesi' verdi

Anayasa Komisyonu’nun oy birliğiyle kurulmasına karar verdiği İç Tüzük Alt Komisyonu bugün dört siyasi partinin temsilcisiyle görüşmelere başladı. Komisyonun CHP’li iki üyesi, Ankara Milletvekili Murat Emir ile Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, iç tüzük değişiklik teklifinin Anayasa’nın 2, 6, 7, 11, 67, 68, 83, 87, 95, 96 ve 98'nci maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle, komisyonda görüşülmeyeceğini ifade etti; "Anayasa'ya aykırılık önergesi" verdi.

CHP'li Emir ve Erkek'in komisyonda yaptığı açıklamalar şöyle:

"Meclis'te muhalefetin sesini kısmak için hazırlanan bu teklife karşıyız. Genel kurulda ele alınan grup önerileri, çok büyük kısmı AKP tarafından reddedilse bile, en azından görüşülmektedir, tartışılmaktadır. Bizim vaktimiz var. Önemli olan siyaseti ve Meclisimizi demokratikleştirmektir. Oysa sizin verdiğiniz bu teklif Meclisimizi git gide diktatör düzene götürecektir."

İç Tüzük Alt Komisyonu toplantıya devam ediyor.

CHP’nin tüzük teklifiyle ilgili anayasaya aykırılık önergesinde yer alan maddeler şunlar:



Madde 2: Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 6: Egemenlik

Madde 7: Yasama Yetkisi

Madde 11: Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

Medde 67: Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları

Madde 68: Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma

Madde 83: Yasama dokunulmazlığı

Madde 87: TBMM’nin görev ve yetkileri

Madde 95: İç tüzük. Siyasi parti gurupları ve kolluk işleri

Madde 96: Toplantı ve karar yeter sayısı

Madde 98: TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları