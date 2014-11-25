CHP: İç güvenlik ve yargı paketini AYM'ye götüreceğiz

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, ''İç güvenlik ve yargı paketini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götüreceğiz'' dedi.

Jandarma ve emniyetin yetkilerinde düzenleme içeren iç güvelik reformu paketi, dün Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.

Toplantı ve gösterilerle ilgili birçok düzenlemenin yer aldığı paket, jandarmayı idari işlerde İçişleri Bakanlığı'na bağlıyor. Bu, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki atamaların tamamını İçişleri Bakanı'nın yapacağı anlamına geliyor.

Molotofkokteylinin saldırı aracı sayıldığı ve kısa süre içinde TBMM'de görüşülmesi beklenen yeni düzenleme, pasaport alımı ve soyadı değişikliği gibi pek çok konuda da yenilikler içeriyor.

Paketle ilgili diğer ayrıntılar şöyle:

— Eylemlere silah, taş, sopa, sapan, demir bilye, havai fişek, yakıcı, yaralayıcı maddelerle katılana, 2 buçuk ile dört yıl arası hapis cezası verilebilecek.

— Düzenlemeyle eylemlerde maske takanlara, silah, molotofkokteyli ve benzeri patlayıcı maddeler bulunduranlara verilen cezalar artırılacak.

— Belirli suçlarda kolluk kuvvetlerine, savcı kararı olmadan 24 saate kadar gözaltı yetkisi verilecek. Bu toplu suçlarda 48 saate kadar uzatılabilecek.

— Kişilerin üstü, eşyaları ve araçları, kolluk amirinin emriyle aranabilecek. Arama emri 24 saat içinde hakim onayına sunulacak.

— Tasarının yasalaşmasıyla polis kolejleri kapatılacak. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı dengi okullara aktarılacak. Güvenlik birimleri fakültesi ise polis amir eğitim merkezine dönüştürülecek. Düzenlemeyle polis akademilerindeki personelin görevine son verilecek.

— Düzenlemeyle jandarma idari işlerde tamamen İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki general rütbesinde olmayan daire başkanları ile il ve ilçe jandarma komutanlarını İçişleri Bakanı atayacak. Sahil güvenlik komutanlığı için de aynı düzenlemeler getirildi.

— Emniyet'in teşkilat kanunu değiştiriliyor. İkinci sınıf emniyet müdürleri bundan sonra ilçe emniyet müdürü olarak görevlendirilebilecek.

— Beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemeyen emniyet amirleri ile dördüncü, üçüncü ve ikinci sınıf emniyet müdürleri emekli edilecek. Birinci sınıf emniyet müdürleri için ise bu süre altı yıl olarak belirlendi. 6 yıl terfi alamayan birinci sınıf emniyet müdürleri, İçişleri Bakanı’nın onayı ile emekli edilebilecek. Emniyet personeli ise yaş engeli olmadan emekli edilebilecek.

— Güvenlik bilimleri fakültesi kapanacak, yerine polis amirleri eğitim merkezleri açılacak.