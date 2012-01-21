CHP: Hükümet 'süper başkanlık' sistemini inşa ediyor





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - CHP, hükümetin kısa sürede yasalaştırmayı planladığı Devlet Sırrı Yasa Tasarısı ile ‘Süper Başkanlık’ sistemi inşa edildiğini iddia etti. Tasarının, sır niteliğinden zaman dilimini ortadan kaldırdığını vurgulayan CHP’ye göre, “Yasa geçerse Arınç’a suikast gibi zamana yayılan iddiaların üzerine 100 yıllık sünger çekilebilecek.”



CHP, TBMM AB Uyum Komisyonu’nda AKP oylarıyla kabul edilen tasarı için karşı oy yazdı. AB Uyum Komisyonu Başkanvekili Umut Oran ile CHP milletvekilleri Oğuz Oyan ve Aykan Erdemir’in hazırladığı karşı oyda önemli uyarılarda bulunuldu. AB’de böyle bir yapı olmadığı vurgulanan karşı oydaki saptamalar özetle şöyle:

ABD’de 40 yıl



- Tüm devlet sırlarına süre için bir üst limit getirilmesi zorunluluktur. ABD Başkanı Barack Obama’nın, Watergate skandalına ilişkin gizli belgelerin açıklanmasına, ismi geçen kişilerin halen yaşadığı gerekçesiyle karşı çıkmasına karşın davalar sonucunda Amerikan Yüksek Mahkemesi 40 yıllık süreyi yeterli görülerek belgelerin açıklanmasını sağladı.

100 yıllık uyku



- Bugün, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a “suikast iddialarıyla” ilgili olarak Genelkurmay’ın ‘Kozmik Odası’na dahi girilebilmiş, mahkeme burada gereken araştırmayı günlerce yaparak bilgi ve belgeleri inceleyebilmiştir. Aradan geçen bunca yıla rağmen soruşturmanın akıbeti öğrenilemese de, bu tasarı yasalaştığında bu belirsizliğin üzerine 100 yıllık bir sünger çekilebilecektir.



- Tasarı bu haliyle yasalaştığında, adına ‘Ergenekon’ denilen davada olduğu gibi hükümetin başının sıkıştığı her anda istenilen her soruşturmanın-incelemenin yeniden alevlendirilmesi ve sadece istenilen bilgilerin deşifre edilmesi uygulaması daha da teşvik edilmiş olacaktır.

Tek parti devleti inşası



- Bu düzenlemeyle, süper bir başbakanlık, süper bir yürütme oluşturulmasının, bir tek parti devletinin inşa edilmesi süreci hızlanacaktır. Yürütme için her şey “sır” perdesi altına gizlenebilirken, kişisel sırların, özel yaşama ilişkin bilgilerin yasa dışı dinlemelerle adeta alenileştiği bu düzene verilecek ad herhalde demokratik hukuk devleti olmayacaktır.

Türkiye adına utanç verici



- Eğer ileride AB üzerinden buna bir eleştiri gelmezse, biliniz ki bu AB’nin çifte standartlı bir “Bon pour l’Orient” (Şark için yeter de artar bile) anlayışından kaynaklanacaktır. Yani, Türkiye’deki ekonomik ve stratejik çıkarlarını kaybetmek istemeyen AB’nin, “bir çevre ülkesi için bu kadar demokrasi yeter” anlayışından kaynaklanacaktır. Bunu ülkemiz adına bir utanç vesilesi saymak durumundayız.



- Devlet sırrı tabiri o kadar muğlak tanımlanmış ki her faaliyetin devlet sırrı niteliğine sahip olmasının yolu açılmıştır.



- Devlet sırrını belirleme yetkisi tek başına siyasi iktidara verilmiş, kurul kararlarına karşı bağımsız yargıya itiraz mekanizması kurulmadığı için bu haliyle kurul antidemokratiktir.



- Devlet sırrı olarak ilan edilen bilgi ve belgelerin mahkemelerin erişimine kapalı olması bir başka antidemokratik uygulamadır. Bu yetki ile kurul mahkemelerin hangi kanıtlara bakıp hangilerine bakamayacağını belirleyerek bir tür doğal “bilirkişi” olarak mahkeme sürecine doğrudan müdahale etmektedir.