CHP: Hızlı Geçiş Sistemi'nde bariz hatalar var

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Hızlı Geçiş Sistemi’nde (HGS) hatalar meydan geldiğini iddia ederek, bazı vatandaşlara geçiş yapmadığı halde aynı gün 5 ceza birden kesildiğini söyledi. Akar, “Sistem de bariz hatalar meydana geliyor” dediği HGS ile ilgili Meclise soru önergesi ve Kanun Teklifi sundu.

HGS 2012 yılında köprü ve otoyollarda trafik akışını hızlandırmak için vatandaşların hizmetine sunulmuştu.

DHA’nın haberine göre; konuya ilişkin Meclis’e soru önergesi ve kanun teklifi veren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Sistem de bariz hatalar meydana geliyor. Yapılan tebligatlar abonelerin 1 yıl sonra eline geçiyor, geçiş yapmadığı halde bazı vatandaşlarımıza aynı gün 5 ceza birden kesiliyor ancak karayolları bu konuda sadece altı boş açıklamalar yapıyor vatandaşlarımızın mağduriyeti çözülmüyor” dedi. Sadece 1 yılda 10 milyon araca 1 milyar 162 milyon ceza kesilmiş olmasının dikkat çekici olduğunu belirten Akar, “Geçen yıl KİT komisyonunda bu durumu gündeme getirdiğimde 1 milyon 750 bin tebligatın da yolda olduğu belirtilmişti” dedi.

"Keyfi uygulama"

CHP Milletvekili ve KİT komisyonu üyesi olan Haydar Akar geçen dönemin sonunda PTT ve Karayollarının görüşmelerinde konuyu gündeme getirdiğini belirterek, "Karayolları maalesef OGS sisteminin eski bir sistem olması ve OGS’lerde giriş yapılan yerin tespit edilememesi nedeni ile ceza işlemlerinde en uzak mesafeyi kapsıyor. Ancak HGS’de araç sürücülerinin giriş yerlerinin tespit edilebilmesine rağmen OGS’deki uygulama keyfi olarak yapıyor” dedi. Akar, araç sürücülerine yapılan tebligatları 1 yıl sonra ellerine ulaşabildiğini ya da geçiş yapmadığı halde sistem hatalarından vatandaşlara ceza kesilebildiğini belirterek şöyle konuştu: “Bunları komisyon da konuştuk ancak yapılan şey 7 gün içinde ödenmesi gereken cezasız ödeme süresinin 15 güne çıkmasından öteye gitmedi."

Akar, "100 bin, 40 bin TL gibi cezaların vatandaşlara kesildiğini” belirterek, “Ama vatandaş derdini de anlatamıyor, yaptığı itirazlara Karayollarınca ‘Mahkemeye git. Bizi ilgilendirmez’ deniyor. Vatandaşlarımıza devlet sahip çıkmalı ve bu cezalar tekrar yapılandırılmalı, geçiş yapmadığı halde bu cezalara maruz kalan vatandaşlarda saptanarak cezalarının iptali gerçekleştirilmeli" dedi.

"Yasal düzenleme şart"

Haydar Akar, konu ile ilgili Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevaplaması istemi ile soru önergesi ve kanun teklifi vererek gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi. Teklifde Akar, bugüne kadar kesilen cezaların tekrar yapılandırılmasını isterken, teklifin yasalaşması ile birlikte vatandaşların 1 aylık süreçte gerekli itirazları yapması ve bu itirazların değerlendirilmesini istedi. Ayrıca teklifte daha önceden araç sahiplerine yapılan ve 1 yılı aşkın süreleri bulan tebligatların geçerliliklerin vatandaşa tebliğinden sonra işleme alınması gerektiği belirtildi.