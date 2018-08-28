CHP: Hiçbir zaman affa karşı olmadık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, af tartışmaları ile ilgili olarak, "Affa ilkesel bir şekilde bakıyoruz ve toplumsal mutabakat arıyoruz. Evrensel ölçütler içinde kimsenin vicdanını rahatsız etmeyecek, en az mağdur, en yüksek memnuniyet yaratacak şekilde tartışılması, toplum tarafından sindirilmesi, topluma rağmen bir karar verilmemesi gerekmektedir. Yaklaşımımız budur" dedi.

CHP'li Özgür Özel, TBMM'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, son aylarda dolar kurundaki artıştan dolayı bazı yazılı basın organlarının zor durumda olduğunu söyledi. Özel, hükümeti bu konuda önlem almaya çağırdı.

"Soylu partisini ayıplı duruma getirdi"

İstanbul'da Cumartesi Anneleri’nin 700'üncü haftası için düzenlenen basın açıklamasına yapılan müdahalenin vicdanları sızlattığını söyleyen Özel, "Bu konuda hükümetten bir özür beklerken Süleyman Soylu çıktı ve hepimizin dinlediği dün ki talihsiz açıklamayı yaptı. Süleyman Soylu Cumartesi Annelerini istismarcı olmakla, bir yalanı sürdürmekle, devletin sırtına başkalarının işlediği suçları yıkmaya çalışan bir organizasyon olmakla suçlamıştı. 700 hafta boyunca yapılmış zaman zaman zorluklar yaşanmış ama genel olarak 700'üncü haftaya ulaşabilmiş olan barışçıl bir eylemin karşısına şiddeti reva görenler kendilerini özürleri kabahatlerinden de büyük bir şekilde hem kendilerini hem de partilerini ayıplı bir duruma getirmiştir" dedi.

"Soylu açıklamasıyla bütün faili meçhul cinayetleri sahiplendi"

"Gerçek demokrasilerde gerçek bakanlar herkesi kucaklar ve bir kayıp varsa, faili meçhul varsa onu aydınlatmak devletin görevidir" diyen Özel, "Ama Süleyman Soylu'ya kalırsa, Süleyman Soylu bir yasa dışı terör örgütünün bir arsa satın almasını, kiralamasını ondan mağdur olanların da gidip o arsada oturma eylemi yapmasını, Galatasaray Lisesi önü gibi kendisinin babasının tapulu malına kimseyi sokmayacağını söylemektedir. Bununla bütün faili meçhul cinayetleri üstlenmiştir, sahiplenmiştir ve bundan sonra olacakları da cesaretlendirmiştir Süleyman Soylu" diye konuştu.



CHP'li Özel, ayrıca 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi Anneleri'nin simge ismi Berfo Ana'yı anlattığı haberin videosunu göstererek, şöyle konuştu:



"Şimdi ya Süleyman Soylu çıkacak 'Recep Tayyip Erdoğan terör örgütleri için terör örgütünün suçlarını devletin sırtına yıkmaya çalışan bir istismarcıdır' diyecek, ya dün söylediği sözler için hepimizden özür dileyecek ya da Tayyip Erdoğan bu Süleyman Soylu'ya yapması gerekeni yapacak."

"CHP olarak hiçbir zaman affa karşı olmadık"



Özel, bir gazetecinin MHP'nin af teklifi hazırladığı yönündeki çalışmaları hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:



"Bahçeli'ye şunu sorarlar. Elbette son günlerde son derece hepimizi vicdanını yaralayan bazı konuları ve toplumsal hassasiyeti olan konuları sıralayarak, 'bunlar af kapsamında' olmayacak diyorlar. Sayıyorlar, terör suçları olmayacak, kadına yönelik şiddet suçları olmayacak, çocuk istismarı olmayacak. Bir de olacakları saysana. Olmayacakları biliriz biz. Mesela mafya örgütleri liderleri çıkacak mı. Mafya liderleri, suç örgütlerinin liderleri İstanbul'u, Türkiye'nin gözde tatil merkezlerini haraca bağlamış olan bir takım suç örgütlerinin liderleri çıkacak mı. Kapkaççılar çıkacak mı. Çıkmayacakları saymak kolay, onu konuşuruz. Bir toplumsal mutabakat arayalım ve kim kimi af ediyor görelim. Bu açıdan CHP olarak kategori olarak hiçbir zaman affa karşı olmadık. Ama affa ilkesel bir şekilde bakıyoruz ve toplumsal mutabakat arıyoruz. Toplumsal mutabakat varsa parlamentoda aranması gereken siyasi mutabakattır. Kapsamında evrensel ölçütler içinde kimsenin vicdanını rahatsız etmeyecek, en az mağdur, en yüksek memnuniyet yaratacak şekilde tartışılması, toplum tarafından sindirilmesi, topluma rağmen bir karar verilmemesi gerekmektedir. Yaklaşımımız budur."



Özel, yerel seçimlerin erkene alınması ile ilgili ise, "Bizim gündemimiz de böyle bir şey yok" dedi. (DHA)