CHP heyetinin cezaevi izlenimi: Kitap yan hücreye kargoyla veriliyor

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Cezaevi İzleme Komisyonu, Edirne E Tipi Cezaevi’ndeki tespit ve değerlendirmesinde, “Yan hücreye kitap göndermek bile postayla yani parayla olmaktadır” dendi.

CHP Cezaevi İzleme Komisyonu üyesi Veli Ağbaba, Özgür Özel, Nurettin Demir, milletvekili Muharrem Işık, Tekirdağ F1 ve F2 ile Edirne F ve E tipi cezaevlerini ziyaret etti.

‘Çıplak aramaya karşı çıkanlar tartaklanıyor’

Tekirdağ F-1 ve F-2, Edirne F tipi ve E Tipi Cezaevi’ndeki tutuklu ve hükümlülerin şikâyetlerinden edindikleri izlenim ve değerlendirmeleri şöyle:

•Sohbet hakkı haftada 5 saat olarak uygulanmaktadır.

•İdarece keyfi disiplin cezalarının uygulandığı, özellikle 10 günden fazla ceza verilerek infaz yakmaya yönelik uygulamaların yapıldığı belirtilmektedir. Türkü söylemek bile disiplin cezasına sebep olmaktadır.

•Zorla yer değiştirmelerin olduğu bunun bir şiddet ve baskı aracı olarak kullanıldığı belirtilmektedir.

•Tamamen keyfi yasaklamalar yapılmaktadır. Örneğin radyonun dahi yasaklar listesinde olduğu belirtilmektedir.

•İlk girişte çıplak arama yapılmaktadır. Razı olmayanlara zor kullanıldığı tartaklandığı ifade edilmektedir.

‘Mektuplara el konuluyor’

•Mektuplara el konulduğu ve çok geç teslim edildiği şikâyetlerin başında gelmektedir.

•Bazı doktorların kelepçeli muayeneye zorladığı belirtilmektedir.

•Tahliye olan mahpusların TV benzeri eşyalarını bırakmasına idarece izin verilmemektedir. ( Oysa ki Tekirdağ F-2 hapishanesinde buna imkân verilmektedir)

•Yemeklerin sağlıksız ve yağlı olduğu, diyet yemeklerinin yetersiz olduğu ifade edilmektedir.

‘Kelepçeli çıplak arama’

Tekirdağ 2 No’lu F tipi Hapishanesi

•Disiplin cezalarının sıkça uygulandığı belirtilmektedir.

•Keyfi disiplin cezaları nedeniyle infaz yakmalar olmaktadır.

•Sohbet hakkı5,5-6 saat olarak uygulanmaktadır.

•Bu cezaevinde de çıplak arama yapılmaktadır. Hatta kimi mahkûmların kelepçeli olarak çıplak arandığından bahsedilmektedir.

Lağım suyu karışınca mahkûmlar zehirlendi

•Mektupların geç ulaşması sorunu bu cezaevinde de şikâyetlerin başında gelmektedir.

•Doktorların kelepçeli muayeneye zorladığı belirtilmektedir.

•Tahliye olan mahkûmların TV gibi eşyalarının bırakılmasına izin verilmektedir.

•Suya lağım karışması olayı yaşanmıştır. Çok sayıda mahkûm zehirlenmiştir. Bu esnada mahkûmlara 7 gün için 1,5 litre gibi oldukça yetersiz su verilmiştir.

•Isınma ve yemek gibi cezaevi koşulları sağlık için uygun değildir.

‘Yan hücreye kitap kargoya veriliyor’

Edirne F tipi Hapishanesi

•Kırmızı kalem, şeffaf bant, renkli kâğıt yasak olduğu gibi sohbet saatlerinde WC’ye girmek de yasaktır.

•Disiplin cezaları çok fazladır.

•Çıplak arama yapılmaktadır.

•Milletvekili ziyarete gelince sohbet hakkı verilmemektedir.

•Bazı TV kanalları mezhepsel denilerek izletilmemektedir.

•Mektupların geç ulaşması ve haberleşmede sıkıntı yaşamaktadırlar.

•Kantin fiyatları oldukça yüksektir.

•Cezaevi koşulları yetersizdir. Isınma problemi vardır.

•Yan hücreye kitap göndermek bile postayla yani parayla olmaktadır.

•Cezaevi personelinin tutumunun iyi olduğu belirtilmektedir.

Türkiye’nin 12 yaşında en genç mahkûmu

Edirne E tipi Hapishanesi

•Cezaevi koşullarının genel olarak iyi olduğu gözlemlenmektedir. Binanın eski oluşu dışında temel olarak büyük bir fiziki sorun görünmemektedir.

•Çok sayıda kişinin kaldığı koğuşlarda WC ve banyo yetersiz kalmaktadır.

•Yemeklerin çeşitli olduğu ve memnun olunduğu ifade edilmektedir.

•Cezaevi personelinin iyi muamelede bulunduğu ifade edilmiştir.

•Heyetimiz bu Cezaevinde Türkiye’nin en küçük mahpusu ile karşılaşmıştır. Mahpus 12 yaşını 2 gün önce doldurmuş olup silahla gasptan tutuklanmış. Hiç okula gitmemiş.