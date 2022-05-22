CHP heyeti, Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarlarını ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP Fransa Birliği Başkanı Uğur Güven'in de yer aldığı heyet Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın Paris'te bulunan mezarlarını ziyaret etti.

Fransa’nın başkenti Paris’te çeşitli temaslarda bulunan CHP heyeti yurt dışında yaşamlarını kaybeden Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın dünyaca ünlü Pere Lachaise’deki mezarlarını ziyaret etti.

Mezarlıkta Fransa ve çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen Türkiye vatandaşları CHP milletvekillerine ilgi göstererek birlikte fotoğraf çektirdi.

Temaslarının ardından heyet pazar günü Türkiye’ye dönecek.



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