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Dünya

CHP HEYETİ WASHINGTON'DA WASHINGTON (A.A)

29 Mart 2011 11:43

-CHP HEYETİ WASHINGTON'DA WASHINGTON (A.A) - 29.03.2011 - ABD'nin başkenti Washington'da bulunan CHP heyeti, buradaki temaslarının ilk gününde ABD Kongresi ve Dışişleri Bakanlığında görüşmeler yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Osman Korutürk, Gülsün Bilgehan, Umut Oran ve Faik Öztrak ile Genel Başkan Danışmanı ve Parti Meclisi üyesi Faruk Loğoğlu'dan oluşan heyet, Washington'daki temaslarına bugün başladı. Bu çerçevede, ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya Dairesinden üst düzey yetkililer Tina Kaidanow ve Nancy McEldowney ile görüşen heyet, ABD'deki son başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan, Cumhuriyetçi Parti Arizona Senatörü John McCain ile de Kongre'de biraraya geldi. Heyet gün içinde ayrıca, Amerikan-Türk Konseyi Başkanı James Holmes ile bir görüşme yaptı.

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