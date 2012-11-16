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CHP heyeti gazeteciler için Suriye'ye geçti

CHP 9 kişilik heyet ile Suriye'ye gitti

16 Kasım 2012 01:07

CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, Suriye'de tutuklu bulunan gazetecileri getirmek için 9 kişilik heyetle Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki sınır kapısından Suriye'ye geçtiklerini belirtti.

AA muhabirinin telefonda görüştüğü Akgöl, Hatay Milletvekilleri Mevlüt Dudu, Refik Eryılmaz ve Ankara Milletvekili Levent Gök'ün de yer aldığı 9 kişilik heyetle, sorunsuz bir şekilde Yayladağı Sınır Kapısı'ndan çıkarak Suriye'ye geçtikleri söyledi.

Akgöl, ''Şu an Lazkiye'deyiz, daha sonra Şam'a geçeceğiz. Orada gerekli temaslarda bulunup, gazeteci Cüneyt Ünal ile Bashar Fehmi Kadumi'yi Türkiye'ye getirmeye çalışacağız'' dedi.

 

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