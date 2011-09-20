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CHP heyeti olay yerinde ANKARA (A.A)

20 Eylül 2011 17:05

-CHP heyeti olay yerinde ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Ankara'daki patlamayla ilgili ''Patlama hangi nedenden ileri gelmiştir, bir bomba mıdır, yoksa bir başka nedenden mi kaynaklıdır? Bu, henüz tespit edilmiş değil. Bunun bitiminde yetkililer gerekli açıklamayı yapacaklardır'' dedi. CHP'nin bazı yöneticileri, il başkanları ve milletvekillerinden oluşan CHP heyeti, patlamanın meydana geldiği Kumrular Sokak'ta incelemelerde bulundu. Hamzaçebi, yaptığı açıklamada CHP heyeti olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi. Olayla ilgili inceleme ve araştırmaların sürdüğünü belirten Hamzaçebi, soruşturma sonucunda yetkililerin gerekli açıklamayı yapacağını söyledi. Hamzaçebi, ''Bizim gördüğümüz kaldarıyla araçların olduğu yerde bir patlama meydana geldiği şeklinde ama patlama hangi nedenden ileri gelmiştir, bir bomba mıdır, yoksa bir başka nedenden mi kaynaklıdır? Bu, henüz tespit edilmiş değil. Bunun bitiminde yetkililer gerekli açıklamayı yapacaklardır'' dedi. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'in verdiği bilgiye göre, 15 yaralının mevcut olduğunu ve bunlardan 5'inin çeşitli hastanelerde ameliyata alındığını belirten Hamzaçebi, ''Ölü sayısı nedir ya da ölü var mıdır, yok mudur? Yetkililer bu konuda bize bilgi vermiş değil. Tabii ki ilerleyen saatlerde bu konuda bilgi vereceklerdir diye tahmin ediyoruz'' şeklinde konuştu.

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