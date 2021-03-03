CHP heyeti, HDP önünde bekleyen aileleri ziyaret etti

CHP'li vekiller Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu , CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel ile birlikte, HDP Diyarbakır İl binası önünde bekleyen aileleri ziyaret etti.

Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada çocuklarının dağa gönderildiğini söyleyerek HDP Diyarbakır İl binası önünde bekleyen aileleri ziyaret ettiklerini duyurdu.

Ziyarette CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel'in de bulunduğu belirtildi.

Özel şunları kaydetti:

"Tek talepleri evlatlarına kavuşmak olan Diyarbakır Anneleri'ni Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu ve İl Başkanımız Gönül Özel ile ziyaret ettik. Siyaset ve Parlamento hiçbir annenin acısına kayıtsız kalmamalı gözyaşlarını dindirmek için devrede olmalıdır."