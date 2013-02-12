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CHP heyeti görüntü istedi, gizlilik kararı çıktı

Hatay'da gerçekleşen bombalı saldırının ardından, incelemelerde bulunmak için sınıra giden CHP heyeti, olayın görüntülerini istediklerini ve hemen ardından gizlilik kararı alındığını söyledi

12 Şubat 2013 14:55

Suriye sınırında dün yaşanan patlamanın ardından, CHP heyeti incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gitti. Oradaki izlenimlerini Twitter'dan duyuran CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, olay anıyla ilgili görüntüleri izlemek için talepte bulunduklarını ancak cevabı beklerken, mahkemeden gizlilik kararı çıktığını duyurdu. Güneş, görüntüerin CHP heyetinden saklanmasının soru işaretlerini ve kuşkuları artırdığını ifade etti.

Güneş, "Kamera kayıtlarını üç bakan izleyebiliyor da Milletekili olarak biz neden izleyemiyoruz" ve "Türkiye olarak 21 Temmuz'da sınırlarımızı tek taraflı olarak kapattığımıza göre bu araç Suriye'den sınırlarımıza nasıl geçebildi?" sorularını yöneltti.

Suriye dışında yaşayan bazı muhalifler ile çeşitli ülkelerdeki destekçilerinin patlamanın meydana geldiği saatlerde Hatay Cilvegözü'ne gelecek olan bazı komutanlarla buluşacağı öne sürüldü.

Sınır bölgesinden sızan haberlere göre bu toplantı saat 14.30 sıralarında Cilvegözü bölgesinde yapılacakken, Suriye'den gelmesi beklenenler gecikti ve patlama gerçekleşince de toplanamadılar.

"TNT olabilir" Patlamanın olduğu noktayı gözetleyen güvenlik kameralarının saptadığı tüm görüntüler kısa sürede Ankara'ya aktarıldı. Bu görüntülerde patlayan panelvan aracın Suriye yönünden girdiği belirlenirken bölgede inceleme yapan uzmanlarda patlayıcının yüksek miktarda TNT olabileceği üzerinde duruyor.

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