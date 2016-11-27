CHP heyeti, Diyarbakır’a gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki heyet, 28-29 Kasım tarihlerinde Diyarbakır’a gidecek.

CHP Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır’dan sorumlu denetmen milletvekillerinden oluşan heyette Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Ankara Milletvekili Murat Emir, İstanbul Milletvekili Selina Doğan, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse yer aldı.

CHP heyeti, Diyarbakır’da 2 gün sürecek programda, Parti Çalıştayı’na katılacak ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerde bulunacak.

Ayrıca Sur ve Diyarbakır genelinde incelemelerde bulunacak olan heyet, mağdur ailelerle görüşecek.

Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi’yi anma etkinliğine de katılacak olan Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP heyetinin bölgedeki görüşme ve incelemeleri 2 gün boyunca devam edecek.

Heyetin programı

28. 11. 2016 Pazartesi

Örgüt toplantısı Saat 10:00/12:00

Basın toplantısı Saat 12:30 (Hilton Garden İnn)

Tahir Elçi anmasına iştirak Saat 14:00 (Yeniköy Mezarlığı)

Sur ilçe esnafı ziyareti Saat 15:00/16:00

Kentin mahalle muhtarları ve STK’larla görüşme Saat 16:00/19:00

29.11.2016 Salı

Mağdur ailelerle görüşme Saat 11:00/13:00

Basın toplantısı Saat 13:00/14:00

DTSO, DESOB, OSB ve DTB ziyaretleri Saat 14:00/16:00

İl ve ilçe kanaat önderleri ile görüşme Saat 17:00/18:00

Dönüş Saat 21:00