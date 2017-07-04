"CHP hem polisin hem de jandarmanın tutumundan memnun; tek endişeleri provokasyon"

Hürriyet'ten Ahmet Hakan CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ve Engin Altay yaptığı konuşmanın detaylarına bugünkü köşesinde yer verdi. Hakan "Her iki ismin anlattıklarından çıkardığım sonuçları açıklıyorum" dediği yazısında, "Yürüyüş boyunca hem emniyetin hem de jandarmanın tutumundan memnun CHP’liler... 'Güvenlik için ellerinden geleni yapıyorlar' diyorlar" ifadelerini aktardı. CHP’nin tek endişesini açıklayan Hakan bunun 'provokasyon' olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından "Adalet Yürüyüşü"nü başlattı. Yürüyüş bugün 20. gününde.

Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın "Yürüyüşçüler Maltepe Cezaevi’ne gitmeyecek" başlığıyla yayımlanan (4 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP’nin iki önemli ismi ile konuştum.

- Bülent Tezcan’la...

- Engin Altay’la...

Her iki ismin anlattıklarından çıkardığım sonuçları açıklıyorum:

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- CHP’nin tek amacı şu: Yürüyüşü barış içinde ve hiçbir olay çıkmadan tamamlamak.

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- Maltepe Cezaevi’nin önüne gitmeyecekler.

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- Son durakları: Maltepe Sahili’ndeki üç milyon kişiyi alacak kapasitedeki meydan olacak.

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- Her şey planlanmış: 9 Temmuz’da saat 17.00’de Maltepe Meydanı’nda büyük bir miting yapacaklar ve o mitingle eyleme son verecekler.

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- CHP’nin tek endişesi: İstanbul’a ulaşıldığında meydana gelebilecek provokasyonlar.

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- Provokasyonları boşa çıkarmak için çeşitli önlemler üzerinde duruyorlar. Tek sıra halinde İstanbul’a girmek” bile var seçenekler arasında.

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- Yürüyüş boyunca hem emniyetin hem de jandarmanın tutumundan memnun CHP’liler... “Güvenlik için ellerinden geleni yapıyorlar” diyorlar.

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