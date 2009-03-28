CHP, helikopter kazasını Meclis'e taşıyacak

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun da içinde bulunduğu düşen helikopterin enkazına geç ulaşılmasıyla ilgili olarak Meclis araştırması açılması için harekete geçeceklerini belirtti.





Baykal, "Bütün partilerin katılımıyla, bu kazada ne gibi eksiklikler var, ne yapılabilir, bir rapora bağlanmasını, Türkiye’nin bu konuda el birliği ile bir çözüm oluşturmasını bekliyorum" dedi.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin düşmesi ve sonraki gelişmelere değinen Baykal, belli bir noktada düşen helikopterin yerini dahi tespit etmekte günlerce gecikilmesini makul karşılamanın mümkün olmadığını ifade etti.



Baykal, var olan teknik olanakların tam olarak kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Seyyar baz istasyonlarını bölgeye taşınması oradaki sinyallerin kullanılması yoluyla yerin tespiti çalışması yapıldı mı yapılmadı mı, bunları bilmiyoruz. Telefon çalışmasa dahi ortam dinlemesi yapıldığı bilindiğine göre bir helikopter kazasında pek çok cep telefonu bulunduğu halde oralara ulaşılamamasını izah etmek mümkün değildir.



Hepimiz büyük üzüntü içindeyiz. Bir genç siyaset adamı, büyük güçlüklerle mücadele veren insan, siyasi hayatını çabayla, fedakarlıklarla, çileyle getirmiş olan insan şimdi hayatını kaybetmiştir. Bu dramatik olaydır. Böyle olayların bir daha ortaya çıkması ihtimali karşısında çağdaş teknolojinin en ileri örneklerini mutlaka Türkiye’ye taşımalıyız.



Milletvekili arkadaşlarımla bu konuda bir Meclis araştırması yapılmasını, bütün partilerin katılacağı ve el birliği ile bu kazada ne gibi eksiklikler var, ne yapılabilir, bir rapora bağlanmasını ve bir an Türkiye’nin bu konuda el birliği ile bir çözüm oluşturmasını bekliyorum. CHP olarak, bu konunun TBMM’de, herhangi bir suçlayıcılık anlayışının tamamen ötesinde, konunun bundan sonra çözüme kavuşmasını sağlayacak bir araştırmanın, gerçeklerin ortaya çıkarılmasının, sorgulamanın, neyin eksik olduğunun görülmesinin bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda harekete geçeceğiz. Milletvekili arkadaşlarım bu konuda TBMM’ye çözümünü sağlamak üzere başvuracaklardır."