CHP 'Hayır parası' kaydını savcılığa verdi!

T24





Kamera görüntüleri yasal

Kamera görüntüleri yasal

‘Çiğ et yemedik ki’





‘Rüşvet değil hayır parası’



İŞTE O ŞİRKET



CHP Genel Başkanı Yardımcısı Süheyl Batum ve milletvekili Atilla Kart, önceki gün Ordu’ya bağlı Aybastı ilçesinde AKP’li milletvekili, belediye başkanı ve işadamı arasında yaşanan yolsuzluk iddiasını ortaya atmıştı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:CHP, dün Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu dilekçesi vererek konuyu yargıya taşıdı. CHP’nin dilekçesinde olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Dilekçede konunun Ordu Aybastı Belediyesi’nde, Perşembe Yaylası’na TOKİ tarafından yapılacak 254 evin ihale süreciyle ilgili olduğu, olayın kahramanlarının ise AK Parti Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ile İNTA Mühendislik yetkilisi Şemsettin Özcan ve TOKİ yetkilileri olduğu belirtildi. Dilekçede, bu kişilerin rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri iddia edildi.Savcılığa sunulan suç duyurusunda şu ifadeler kullanıldı: ”Bu görüntülerin Aybastı Belediye Başkanlığı makamında bulunan ve yasal olarak işlev gören kamera görüntülerine dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Yasal niteliği olan bu mekanizmanın çalışmasını Başkan engellemek istemiş ise de, bunu başaramadığı görülmektedir.” 19.5 milyon teklif veren firma yerine, rüşvet verdiği ifade ve iddia edilen firmaya ihalenin 21.6 milyon TL’ye yasadışı bir şekilde verildiği öne sürülen dilekçede, kamunun bu yolla 3,5 milyon TL zarara uğratıldığı savunuldu. Görüntüleri Başbakana da gönderdiklerini belirten Atilla Kart, Belediye Başkanı hakkında idari sürecin başlatılması için İçişleri Bakanlığı’na da başvurduğunu açıkladı.Aybastı Belediye Başkanı AK Partili İzzet Gündoğar ise şunları söyledi: “Şu anda İstanbul’dayım. Aybastı’ya dönüşümüzde gerekli açıklamayı yapacağım. Tamamen iddiadan ibaret. Ben görüntüleri görmedim. Ne olduğunu da bilmiyorum. Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Ne Allah katında, ne millet katında verilemeyecek bir hesabımız yok. CHP’nin çamur at izi kalsın mantığı ile ortaya attığı bir iddia. Ben göreve geldiğim günden itibaren odama güvenlik kamerası koydurdum. Bu gizli bir kamera değil. Kılıçdaroğlu şu anda iş için bulunduğumuz fuara geldi ama bizim standımıza getirmediler. Keşke Kılıçdaroğlu gelseydi de bunları yüzyüze konuşsaydık. Her zaman onunla da adamlarıyla da karşı karşıya gelmeye hazırım.”İddiaların odağındaki AK Parti Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz VATAN’a konuştu: “Belediye Başkanıyla yarın (bugün) bir açıklama yapacağız. Bu işin bir iftira olduğunu delilleriyle ispat edeceğiz. Pazartesi de Kart’a manevi tazminat davası açacağım. Görüntülerdeki benim ama rüşvetle alakası yok. Kendi kameramız önünde böyle bir rüşvet olabilir mi? İzana uygun düştüğüne inanmıyorum. Ne için bir hayırseverden bir paranın alındığını, kimlere ne amaçla verildiğini, açıklayacağım. Parayı Şemsettin Özcan getirdi deniyor. O da yalan Ben Şemsettin diye birini tanımıyorum. Açıklamamda o işadamı arkadaşım da yanımda olacak. Bunlar ne yapacaklarını bilmedikleri için seçim arefesinde kasıtlı olarak bildikleri halde işin doğrusunu böyle bir yola tevessül etmişler. Şükürler olsun bu yaşıma geldim hiçbir delik kuruşa tenezzül etmedim. Alnım açık bu noktada. Ben vatandaşımın hizmetinde oldum. Vatandaşım için bilendik, topladık. Bilenmeye, toplanmaya vatandaşım için her zaman yine hazırım. Sayın Kart bunu böyle bilmeli.”CHP, suç duyurusunda İNTA Mühendislik’ten Şemsettin Özcan’ın rüşvet verdiğini iddia ediyor. Söz konosu Aybastı Yayla Evleri ihalesi TOKİ tarafından 6 Mayıs 2010’da yapıldı. İhaleyi Ankara Özgün-Hilal İş ortaklığı kazandı. Ancak mahkeme projeyle ilgili yürütmeyi durdurdu. Şemsettin Özcan şirketin ortağı ve genel müdürü. 1992’de Ankara’da kurulan şirketin 2 ortağı daha var. Osman Keleş ve Cengiz Özcan. 4 milyon TL sermayeli şirketin şimdiye kadar aldığı işlerin çoğu TOKİ’ye ait. Ankara, Kastamonu, Sinop, Samsun, Kocaeli ve Bilecik’te 2 binin üzerinde konut inşaatı yapan şirket İstanbul Belediyesi, Şakirin Cami Gasılhane ve Müdürlük Binası yapım işini de üstlenmiş.