"CHP hangi sandıklarda kıl payı seçimi kaçırdığına baktı; buraların etnik ve ideolojik haritası çıkardı"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP'nin önceki seçimlerde hangi sandıkta kıl payı seçimi kaçırdığına baktığını buraların etnik ve ideolojik haritasının çıkarıldığını söyledi. Sarıkaya, CHP'nin bu sandıklarda Saadet Partisi'nin tavsiye ettiği bazı isimleri aday gösterebileceğini iddia etti.

Sarıkaya bu sandıkların 18 seçim bölgesini kapsadığını, ağırlıklı bölümünün de muhafazakâr mütedeyyin özelliğe sahip seçmen olduğunu aktardı. HaberTürk yazarı "Sandıkta ‘kıl payı’ hesabı" başlığıyla yayımlanan yazısından konuya ilişkin olarak şöyle devam etti:

CHP buralarda daha önce kararlaştırıldığı gibi SP’den tavsiye edilen isimleri koyma kararında.

Yani SP parti kimliğiyle seçime girerken, Doğu ve Orta Anadolu ile İstanbul başta olmak üzere bazı illerde SP’nin önerdiği isimler CHP listesinde yer alacak.

Örnek olarak muhafazakâr kimliğiyle Mehmet Bekaroğlu’nu aday göstererek İstanbul’da bir fazla milletvekili almalarını veriyorlar.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da bu yönde çalışmaların yapıldığını belirtmekle birlikte milletvekili aday listesinin son günü olan 21 Mayıs’a kadar zamanın bulunduğunu belirtti.

“Henüz vakit var, SP ile konuşmadık ama olmaması için bir neden de yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dün Kayseri konuşmasında dikkat çektiği gibi, adayların belli olmasının ardından, yürütme iktidarı ile birlikte parlamento iktidarının da ele geçirilmesinin hesapları yapılmaya başlandı.

Her parti ince eleyip sık dokuduğu “kıl payı” hesabının aritmetiğine kapandı...