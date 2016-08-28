CHP: Hakkâri ve Şırnak ilçe yapılacak

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AKP'nin kanun hükmünde kararname (KHK) ile daha önce dört partinin ortak kararı ile il olarak kalmalarına karar verilen Hakkâri ve Şırnak'ı ilçe yapma hazırlığında olduğunu söyledi ve "Belediyelere kayyum atama, rektör atamaları ve özelleştirme maddeleri kanun hükmünde kararname ile düzenlenme hazırlığındadır" dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Özel, Manisa'da Hakkari ve Şırnak'ın ilçe yapılmak istenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, TBMM tatile girmeden önce son çalışma haftasında bir torba yasa olduğunu hatırlattı. Özel, şöyle dedi:

"O torba yasanın içinde tüm muhalefet partilerinin karşı çıktığı düzenlemeler vardı. Birincisi kamu mallarının satılmasına izin veren özelleştirilme maddesi, ikincisi rektörlerin öğretim görevlilerinin oylarıyla seçilmesi yerine YÖK tarafından adayların belirlenmesi, Cumhurbaşkanının birini ataması, üçüncüsü belediyelere kayyum atanması maddesi, dördüncüsü de Hakkari ile Şırnak'ın il olmaktan çıkarılması yerlerine Yüksekova ve Cizre'nin il yapılması maddesiydi. Dört maddeye muhalefet şiddetle karşı çıktı. Mecliste tüm olanaklar kullanılarak engellemeler yapıldı. CHP bu noktadan sonra fiili direniş hakkını da gündeme getirdi. Partiler arası diyalog kapısı aralandı. Dört madde metinden çıkarılarak uzlaşıldı. 'AK Parti bu düzenlemelerden vazgeçiyoruz' diye söz verdi. Geri çekme önergesi verdi. Meclis açıkken kanun metninden bu maddeler dört partinin oylarıyla çıkarıldı. Meclisin iradesi Hakkari ve Şırnak'ın il olması yönünde tecelli etti. Şimdi meclis kapandı. OHAL Kanunu'nun verdiği yetki ile kanun hükmünde kararnameler çıkıyor. OHAL dönemi kanun hükmünde kararnameleri OHAL süresi ile sınırlıdır. Ama aldığımız duyumlar var, meclis kulislerinde zaten konuşuluyordu. Ama artık doğrudan bakanların ifade ettiğini ve bu hazırlıkların olduğunu doğruladıklarını görüyoruz. AKP Hükümeti, kanun hükmünde kararname ile Hakkari ile Şırnak'ı il olmaktan çıkarmak üzere hazırlık yapmaktadır. Belediyelere kayyum atama, rektör atamaları ve özelleştirme maddeleri kanun hükmünde kararname ile düzenlenme hazırlığındadır."

“AYM’ye gideriz”

CHP'li Özel, TBMM iradesinin 'Hakkari, Şırnak il kalacak' dediğini, buna rağmen hükümetin anayasal sınırları aşarak bu iki ili ilçeye çevirmeye çalıştığını öne sürerken şöyle dedi:

"Hükümet bize, hem de Hakkari ile Şırnak'a verdiği sözü çiğniyor. Yaptıkları iş nezaketsizliktir. Düpedüz siyasi ahlaksızlıktır. Eğer AKP bunu yaparsa meclis açıkken alınan karara karşı, tatildeyken kanun hükmünde kararname ile meclise karşı darbe yapmış olacaktır. Bu, meclis iradesini hiçe saymaktır. Hakkari ile Şırnak'a sesleniyoruz. Hepiniz il olarak kalmaktan dolayı sevindiniz. Şimdi AKP hükümeti sizi ve bizi kandırdığını ifade ediyor. Bu konuda tüm Türkiye'yi meclise karşı hükümet darbesine dikkatli olmaya, direnmeye davet ediyoruz. Düzenleme olması halinde Anayasa Mahkemesi'ne gideyeceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne gittiğimizde Hükümet, 'Olağanüstü dönemden geçiyoruz. Neden CHP bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü?' demesin. Söz verdikleri dört madde ile ilgili bir adım attıklarında bir saniye tereddüdümüz olmaz. AKP aklını başına alsın, meclise verdiği sözü çiğnerse tepkimiz çok sert olacak."

İl sayınını iki artmasında sakınca olmadığının altını çizen Özel, "Hakkari ve Şırnak il olarak kalsın. Cizre ve Yüksekova da il olsun. Bunda hiçbir sakınca yok. Hakkari ve Şırnak'ı cezalandırmak istiyorlar. Yapılmak istenen, bazı şeyleri bahane ederek bu iki ilin hakları ellerinden almak" dedi.