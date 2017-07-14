CHP, Gülmen ve Özakça için Meclis araştırması istedi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM’nin Gülmen ve Özakça’nın açlık grevine son vermesi için gerekli koşulların oluşmasını sağlamaya çalışması amacıyla, Meclis Araştırması istedi.

Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde, 11 Mart’ta başladıkları açlık grevleri, 131 güne yaklaşan ve çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın cezaevinde tutulmalarının, sağlık sorunlarının her geçen gün daha da ciddileşmesi riskini artırdığını belirterek Meclis Araştırması istedi.

Dünyanın hiçbir yerinde, en otoriter, antidemokratik ülkelerde bile dört ayı aşan açlık grevine hükümetlerin sessiz kalmadıklarını ifade eden Tanrıkulu, şunları kaydetti:

“Ancak ne yazık ki AKP Hükümeti, ciddi sağlık riskiyle karşı karşıya bulunan iki eğitimciyi ağır cezaevi koşullarında ölüme terk etmiştir. Gülmen ve Özakça’nın açlık grevinde çoktan kritik eşiği aştığı hekimler tarafından açıklanmış, iki eğitimcinin kalp yetmezliği başta olmak üzere çok ciddi sağlık sorunları yaşadıkları belirtilmiştir.

Gülmen ve Özakça, tüm çağrılara rağmen işe iadeleri gerçekleşene kadar açlık grevini sürdüreceklerini açıklamışlardır. Her ne kadar açlık grevi tasvip edilmese de, iki eğitimci bu konudaki kararlılıklarını sürdürmektedir. Ayrıca açlık grevindeki Semih Özakça’nın yine KHK ile ihraç edilen eşi Esra Özakça da eşinin talebi karşılanana kadar açlık grevini sürdüreceğini açıklamıştır. Esra Özakça’nın açlık grevi de kritik aşamaya yaklaşmaktadır.

İki eğitimcinin işe iade taleplerinin TBMM bünyesinde oluşturulan OHAL Komisyonu tarafından incelenip sonuçlandırılmasını beklemek, tüm dünyanın dikkatle izlediği açlık grevindeki eğitimcilerin yaşamlarını riske atmaktır. Zaten AKP Hükümetinin yargısız infazla iki eğitimciyi terör örgütü üyesi olarak yaftalaması, yargının verdiği siyasi tutuklama kararı, Gülmen ve Özakça’nın hayatlarını riske atmıştır. Bu bakımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin vakit kaybetmeksizin bu olayı her yönüyle incelemesi ve iki eğitimcinin açlık grevine son vermesi için gerekli koşulların oluşmasını sağlamaya çalışması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ve teklif ederiz.”