"CHP Gül'de ısrarlı; partisinden yetki alan Kılıçdaroğlu, Akşener'i ikna etmeye çalışıyor"

Muhalefet partilerinin 24 Haziran'da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ortak cumhurbaşkanı adayı gösterme arayışları sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’nden oybirliği ile yetki aldı. Kılıçdaroğlu, daha önce planlanmamasına rağmen Akşener’le bir araya gelecek. Bu görüşme muhalefetin Akşener’i tek adaya ikna için hâlâ umutlu olduğu şeklinde yorumlandı.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, muhalefette tek cumhurbaşkanı adayı arayışı, zamanla yarış içinde sürüyor. 'Trafik', olağanüstü bir hız kazandı. Dünkü SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Akşener ile görüşmesi tek aday arayışının en kilit temasıydı. Akşener’in bu görüşmeye de kendi adaylığında ısrar etmesi, tek aday seçeneğinin şansını azaltmış gibi algılansa da muhalefet partileri durumu böyle görmedi. Bugün Karamollaoğlu’nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile İstanbul’da yapacağı görüşme öncesi Akşener’i ikna çabaları baş döndürücü bir hız kazandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Parti Meclisi’nden ittifaklarla ilgili her türlü çalışmanın yürütülmesi konusunda oybirliği ile yetki aldı. Bu yetkinin ardından Kılıçdaroğlu, daha önce programda bulunmamasına karşın Akşener’den randevu istedi. Kılıçdaroğlu, Akşener ile bugün bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu’nun bu görüşmesi muhalefet blokunun Akşener’i tek adaya ikna için hâlâ umutlu olması şeklinde yorumlandı.

Yine de Abdullah Gül

Bugünkü Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesi neredeyse İstanbul’daki Gül-Karamollaoğlu görüşmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Muhalefet; Kılıçdaroğlu’nun bugünkü Akşener, Karamollaoğlu’nun da Gül görüşmesinin ardından en çok 24 ya da 48 saat içinde bir sonuca varmayı öngörüyor.

Muhalefet, son ikna çabalarının da sonuçsuz kalıp “Nuh der peygamber demezse” deyimiyle ifade ettikleri Akşener’in kendi adaylığında ısrar etmesi durumunu da dikkate alarak yine bir formülü gündemine aldı. Bu durumda da İYİ Parti dışındaki muhalefet partilerinin yine Abdullah Gül’ü ortak aday olarak göstermeleri ciddi bir seçenek olarak konuşulmaya başlandı. Böylesi bir gelişme yaşanması durumunda ilk turda; Erdoğan’a rakip olarak muhalefetten hem Gül’ün hem de Akşener’in yarışıp ikinci tura kalan adayın desteklenmesi de hesaba katılıyor.

Muhalefet ortak cumhurbaşkanı adayı ile birlikte “sıfır baraj” dedikleri parlamento seçimindeki geniş ittifaka da yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu konuda da ciddi ilerleme kaydedildiği kulislerde konuşuluyor. Ortak tek cumhurbaşkanı konusunun İYİ Partili ya da İYİ Partisiz çözüme kavuşması durumunda “sıfır baraj” ittifakının çok daha kolay gerçekleşmesi bekleniyor.