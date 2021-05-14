CHP, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" için hazırladığı çalışmada sona geldi

CHP’nin hazırlıklarını sürdürdüğü “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” taslağı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Edinilen bilgiye göre; çalışmada “yurttaşa yasa önerisinde bulunma hakkı”, “sivil toplumun yasa yapımına dahil edilmesi”, “torba yasa uygulamasının terk edilmesi”, “TBMM’deki komisyonların yeniden örgütlenmesi” gibi öneriler var.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında hazırlanan GPS taslağı hazır. Taslak çalışması sırasında CHP’nin İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek partilerinin kurmaylarıyla da yüz yüze ve çevrimiçi toplantılar yaptığı öğrenildi. CHP’li Erkek tarafından birkaç hafta önce MYK’ye sunulan taslak, gelecek günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında yapılacak olan parti meclisi (PM) toplantısının önemli gündem maddelerinden biri olacak. İşte taslağın “yasama” ayağındaki bazı maddeleri şöyle:

Gurbetçiye seçim bölgesi

CHP’nin taslağı, “yurt dışı seçim bölgesi oluşturmayı, yurt dışında yaşayan vatandaşların da Meclis’te temsilini sağlamayı” öngörüyor. Bu kapsamda gurbetçi seçmenler, kendi milletvekillerini seçerek TBMM’de doğrudan temsil edilebilme olanağına kavuşacak.

Hükûmet, Meclis’e hesap verecek

Her yasama yılında, toplamı 20 günü geçmeyecek şekilde gündemini muhalefetin belirleyeceği ‘Genel Görüşme’ gerçekleştirilecek.

Vatandaştan yasa önerisi

CHP’nin taslağında, TBMM’deki yasama çalışmalarını “katılımcı” hale getirmeye yönelik öneriler de yer alıyor. Bu kapsamda, “halkın Meclis’e yasa önerisi verebilmesi sağlanacak.”

Yasamada katılımcı yapı

Taslakta yer alan, “Yasa yapım sürecinde meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin görüşü mutlaka alınacak” şeklindeki madde ise yasama süreçlerindeki katılımcı yapının genişletilmesini amaçlıyor.

Torba yasalara son

CHP, yeni sistemde, “torba yasa uygulamasına son vermeyi” amaçlıyor. “Müzakereci demokrasiye aykırı olduğu” ve “hukukçuların dahi anlamakta güçlük çektiği” yönünde eleştirilere sebep olan torba yasalar GPS’de yer almayacak, yasama süreci “temel kanun yapımı” şeklinde ilerleyecek.