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CHP, grup toplantısını yürüyüşte yapacak

Adalet Yürüyüşü, 5'inci yürüyüşünü geride bıraktı

19 Haziran 2017 21:34

CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nde 5'inci günde Bulak köyünde mola verildi. Burada yapılan CHP MYK toplantısında, partinin yarınki grup toplantısının Çamlıdere yol ayrımında yapılması kararlaştırıldı.

CHP'nin "Adalet Yürüyüşü" 5'inci gününü geride bıraktı. Kızılcıhamam'ı geçen yürüyüş korteji Bulak köyünde konaklamak için mola verildi. CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) burada yaptığı toplantıda kimi kararlar alındı. Toplantı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapıldı. Toplantıda CHP'nin yarınki grup toplantısının Çamlıdere yol ayrımında yapılması kararlaştırıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, aldıkları karar gereği bütün Türkiye'de her gün saat 18.00'de 2 dakika durarak, "adaleti düşünme" eylemi kararı aldıklarını duyurdu ve tüm Türkiye'ye çağrı yaptı.

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