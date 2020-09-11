CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Macron haddini bilmeli

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözleri için "CHP olarak kabul etmiyor kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir" dedi.

Özkoç, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, “Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" sözlerine tepki gösterdi.

Özkoç,"Tüm dünya şunu bilmelidir hiçbir ülkenin devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı makamı için yakışıksız üslupla asla konuşamaz, iç siyasetimize müdahale etmeye kimsenin hakkı yoktur" açıklamasında bulundu.