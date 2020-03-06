CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a 3 ayrı fezleke daha

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren üç ayrı fezleke TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Özkoç’un sözleri, “Halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “İftira" suçlarına gerekçe olarak gösterildi.

CHP'li Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasını eleştirenlere yönelik "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini fitneyle iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun haysiyetsizdir, şerefsizdir, alçaltır, haindir" sözlerinin ardından mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Bizim şehitlerimize, 'kelle' diyen kişi haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir" demişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanlığı’na gönderilen fezlekeler, TBMM Başkanlığı’na sevk edildi. Özkoç'un dokunulmazlık tezkereleri önce TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu gündemine gelecek. Karma komisyonun raporunun, dokunulmazlığının kaldırılmasının yönünde olması durumunda Genel Kurul'da görüşme açılacak. Dokunulmazlığın kaldırılması kararı salt çoğunlukla alınabilecek. Dokunulmazlığın kaldırılmasının dönem sonuna ertelenmesine karar verilirse rapor sadece Genel Kurul'un bilgisine sunulacak.