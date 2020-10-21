CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Erdoğan, maaşını yüzde 8,3 zamla 88 bin liraya yükseltiyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'yle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşının 81 bin 250 liradan yüzde 8,3 zamla 88 bin liraya çıkacağını söyledi.

Kanun teklifinde 6 bin 750 liralık zamma dikkati çeken Özel, "Erdoğan'ın maaşı yüzde 8,3, sarayın bütçesi yüzde 28,1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor" ifadelerini kullandı.

Özel kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 8,3 zamla 88.000 TL'ye yükseltiyor.

Zammın karşılığı 6.750 TL, 3 asgari ücrete denk geliyor.

Erdoğan'ın maaşı yüzde 8,3, sarayın bütçesi yüzde 28,1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor."