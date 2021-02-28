CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den "grev" açıklaması: Tamamen haklısınız; hak aranacak, müzakere edilecek

T24 Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bazı CHP'li belediyelerin greve başlamasının ardından çıkan tartışmaya ilişkin, "Tamamen haklısınız. Hak aranacak, aranıyor. Müzakere edilecek, ediliyor" dedi.

İstanbul'da son haftalarda bazı ilçe belediyelerinde işçiler, toplu iş sözleşmesi süreçlerinin tıkanması üzerine grev karar aldı. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi, belediye ile sendika genel merkezi arasında varılan anlaşma ardından sona erdi. Bunu takiben Maltepe Belediyesi'nde işçiler 23 Şubat'ta greve çıktı. Kartal, Ataşehir ve Beşiktaş'ta ise belediye binalarının girişine grev kararı asan işçiler, anlaşma sağlanamaması durumunda Mart ayında greve çıkacaklarını duyurdu.

Konuyla ilgili Twitter'da tartışmalar başlarken, CHP'li Özel, Ekonomist Emin Çapa'nın "Grevci işçilere dönük saldırılardan şaşkınım. Nasıl yani belediyeler CHP'li oldu diye hak aranmayacak mı? Biz niye AKP zihniyetine karşı mücadele ediyoruz o halde? İktidarın adı değişsin diye mi? Yoksa daha özgür, demokratik 1 Türkiye için mi? Grev haktır, grev kırıcılık utançtır" sözlerine yanıt verdi.

Özgür Özel, paylaşımı hesabından alıntılayarak, "Tamamen haklısınız. Hak aranacak, aranıyor. Müzakere edilecek, ediliyor. Yerelden başlayarak; Bizim iktidarımızda bu meseleler böyle çözülecek, işçiler hak arayabilecekler ve haklarını alacaklar diyebilmeliyiz. Umuyorum ki; Yarınlara iyi haberlerle uyanacağız..." yazdı.

Maltepe Belediyesi'ndeki grevin sözcüsü de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın şantiye geldiğini söyledi ve "İşçileri dinledi, tebrik etti... Maltepe’de grev de görüşmeler/hesaplamalar da devam ediyor! İşçiler kazanacak! Maltepe kazanacak!" açıklamasını yaptı.