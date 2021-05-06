CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den "128 milyar dolar" tepkisi: Verdiğim soru önergesi üzerinden 63 gün geçti, halen yanıtlanmadı

Merkez Bankası rezervlerine ilişkin başlayan '18 milyar dolar nerede?' tartışması devam ederken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Verdiğim soru önergesi üzerinden 63 gün geçti halen yanıtlanmadı." açıklaması yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanlığına yaptığı başvuru dilekçesini Twitter hesabından paylaştı. CHP'li Özgür Özel, "Merkez Bankası'nın eriyen 128 milyar dolarlık rezervinin akıbetini sormaya devam edeceğiz. Verdiğim soru önergesi üzerinden 63 gün geçti halen yanıtlanmadı. Oysa Anayasal süre 15 gün" ifadelerini kullandı.

"Sormaya devam edeceğiz"

"Halkın parasının hesabını sormaya devam edeceğiz" diyen CHP'li Özel, "128 milyar dolar nerede?" sorusunu yöneltti.