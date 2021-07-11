CHP Grup Başkanvekili Özel: Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'te onaylanıp, ülkemiz için karbon sıfır yol haritasının hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Geleceğimiz için, gençlerimiz için, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için bir kez daha Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'te görüşülmesi ve onaylanması, ülkemiz için karbon sıfır yol haritasının hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının, modern dünya düzeninin ne kadar kırılgan olduğu gerçeğini bir kez daha gösterdiğini, dünyanın yeni bir salgınla karşılaşmaması için artık sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde ilerlenmesi gerektiğini belirtti.

Paris İklim Anlaşması'nın imzaya açılmasıyla, iklim değişikliğinin bu süreçte dikkate alınmasının gerekli olduğunu kaydeden Özel, G7, G20, AB gibi yapılanmaların ve bilim insanlarının, iklim değişikliğinin sanayi ve finans başta olmak üzere her şeyi etkileyeceğini vurguladığını aktardı.

Özgür Özel, artan sıcaklığın, insanlar, doğa ve tüm canlılar için ölümcül sonuçlar yaratabildiğine, iklim değişikliğinin toplum üzerinde yarattığı riskin önemli sonuçlar doğurduğuna işaret etti.

Özel, "Avrupa Merkez Bankası Başkanı; merkez bankalarının sadece enflasyon hedefi, fiyat istikrarı değil, yeşil finans, yeşil merkez bankacılığı, yeşil kredilerin tahsisi gibi konularda yönlendirilmesi gerektiğini ifade ederken, ülkelerde bankacılık düzenleme kurulları bankaların kredi portföylerinin karbon ayak izini açıklamayı zorunlu koşuyor. Dünyada önemi giderek artan 'yeşil gündem', maalesef ülkemiz gibi yüksek enflasyonlu ve Merkez Bankasının tartışmaların odağında olduğu bir ülkede tartışılamıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Gerçek beka sorunu budur"

CHP Grup Başkanvekili Özel, finans sektörünün, yeşil eksene çekilmesi amacıyla Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağının kurulduğunu, yeşil yatırımlar ekseninde sürdürülebilir bir finansman modeli yaratılmasına öncülük etmek hedefinde olunduğunu anımsattı.

Temmuz 2021 itibarıyla 5 kıtadan 75 Merkez Bankasını burada üye statüsü ile yer aldığını aktaran Özel, ülkelerdeki finansman modellerini, iklim değişikliği çerçevesinde sistematik şekilde dönüştürmek için kurulan bu yapının içinde Türkiye'nin yer almadığını ileri sürdü.

Özel, Türkiye'nin iklime duyarlı politikalar izlemesinin, bu konuda finansman bulabilmek için söz konusu yapıların içinde olması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelenin başlangıç noktası olarak görülen Paris İklim Anlaşması'nı imzaladığını, ancak Meclis'te onaylanmadığını hatırlattı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Dünyada Paris Anlaşması'nı onaylamayan 6 ülkeden biriyiz. Ülkemizin bir emisyon azaltım hedefi yok. Türkiye'nin 2015 yılında sunduğu ulusal katkı beyanı hedefi de artık geçerli değil. Gerçekçi bir referans senaryoyla yeni emisyon azaltım hedefinin belirlenmesi gerekmektedir. Tüm bunlar, Türkiye'yi dış politika alanında yalnızlaştırırken, bir tehdit de yaratmaktadır. Gerçek beka sorunu budur. İklim değişikliği konusunda alınacak aksiyonlar ülkelerin yönetişiminde ve diplomaside kritik önem taşırken, Türkiye, konuyu geçiştiriyor. Geleceğimiz için, gençlerimiz için, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için bir kez daha Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'te görüşülmesi ve onaylanması, ülkemiz için karbon sıfır yol haritasının hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz."