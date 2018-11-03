CHP Grup Başkanvekili Özel: Albayrak'ın Meclis'e anlatması gerekenler var...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 10 Ağustos ve 13 Ağustos'ta, Türkiye'nin ekonomisine karşı bir saldırının, bir başka ülkenin başkentinde toplantılarla planlandığını söylediğini, Albayrak'ın, Meclis'e anlatması gerekenlerin bulunduğunu savundu. Özel, "Bu konuda kendisiyle konuşacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nun, çok uzun süre sonra salı, çarşamba ve perşembe günleri toplanarak, normal çalışma takviminde çalıştığını belirtti. Talepleri doğrultusunda bu hafta Genel Kurul'un kapalı, gizli oturum gerçekleştirdiğini anımsatan Özel, "Oturumun içeriğine yönelik 10 yıl konuşamayacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Meclis'te yapacağı bütçe konuşmasına kadar netleştirilmesi, gerekirse bütçede tekrar bir kapalı oturum talep ederek, kapalı oturum sırasında Albayrak'ın Meclis'e bilgi vermesi konusunda talebimizi tekrarlayacağız" diye konuştu.

"Albayrak'ın, Meclis'e anlatması gerekenler var"

Özel, Albayrak'ın 10 Ağustos ve 13 Ağustos'ta, Türkiye'nin ekonomisine karşı bir saldırının, bir başka ülkenin başkentinde toplantılarla planlandığını söylediğini, Albayrak'ın, Meclis'e anlatması gerekenlerin bulunduğunu savundu.

"Kayınpeder Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduğunda dolar 2,15 liraydı"

Albayrak'ın Türkiye'ye yapılan saldırının dolar üzerinden yürütüldüğünü, 10 Ağustos'ta 5,55 lira olan doların, 14 Ağustos'ta 6,90 liraya kadar çıkmasından bahsettiğini aktaran Özel, "Bu konuda kendisiyle konuşacağız. Ama bazı süreçleri de kendisine hatırlatmak lazım. Kayınpeder Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduğunda dolar 2,15 liraydı, OHAL ilan edildiğinde 2,98, 16 Nisan referandum günü 3,66, haziranda 4,51, saldırı başladı dediği tarihte 10 Ağustos'ta 5,55'ti. Tek adam rejiminin maliyeti 2,55'lik doların bugün itibariyle 5,55'e çıkmasıdır." ifadesini kullandı.

"Meclis araştırma önergesi hazırlıyoruz"

Özel, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra şehit yakınları ve gaziler için başlatılan dayanışma kampanyasında 20 Ocak 2017 tarihinde 309 milyon lira para toplandığının açıklandığını anımsattı. Özel, o günden beri gaziler ve şehit ailelerinin, bu paranın kendilerine dağıtılmasını beklediğini bildirdi.

OHAL KHK'sı ile 24 Aralık 2017'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kurulduğuna işaret eden Özel, toplanan yardımlardan vakfa temel mal varlığını oluşturmak üzere, 10 milyon liralık kaynak aktarıldığını açıkladı.

Özel, 15 Temmuz gazisi ve şehit ailelerinden bütün partilere çok sayıda gelen telefon ve talepler üzerine, Meclis araştırma önergesi hazırladıklarını, milletin 15 Temmuz gazi ve şehitleri için yatırdığı paraların akıbetini soracaklarını vurguladı.

"CHP'nin yaklaşımına yaklaşması olumlu"

Özel'e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, tek tip askerliğe ilişkin "Bedelli, dövizli, klasik askerlik; 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor." açıklaması da soruldu.

Daha önce seçim bildirgelerinde, askerliğin önce 9, sonra 6 aya, ilerleyen zamanda sonra daha kısa süreye düşürülmesini vadettiklerine değinen Özel, zorunlu askerlik süresini kısaltacaklarını, üniversite öğrencilerinin askerlik hizmetini yaz tatilinde 3'er aylık dönemde tamamlamalarını önerdiklerini anlattı.

Akar'ın, CHP'nin önerdiği bu yaklaşıma yaklaşmasının olumlu olduğunu ancak geliştirilmesi gerektiğini belirten Özel, Milli Savunma Komisyonuna konunun gelmesi halinde ortak akılla, sivil toplum örgütlerini dinleyerek, dünyadaki benzer özelliklerini araştırarak en doğrusunu bulabileceklerini vurguladı.

"En hazini de budur"

Özel, Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığına bağlanacağına yönelik haberlerin sorulması üzerine, "Bunlar memleketi yönetmek için bir Meclisi, köşkü değil sarayı tercih ediyorlar. Bunlar saltanatın geri getirilişinin hayalini kuran yaklaşım içindeler. Ülkeyi saraydan yönetiyorlar, bütün sarayları kendilerine bağlamak istiyorlar. Maalesef saraya da danışmanlık yapan, Topkapı Sarayı'nda da yöneticilik yapmış değerli bir tarihçimiz, 'Sarayın imkanları daha fazla. Topkapı Sarayı'na, saray, Kültür Bakanlığı'ndan daha iyi bakar.' diyor. En hazini de budur. Topkapı Sarayı'na gözü gibi bakılmasını isteyeceğini düşündüğümüz bir tarihçi, bunu söylüyor" değerlendirmesini yaptı.

Cihangir İslam açıklaması

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığının anımsatılması üzerine Özel, "İslam, CHP'nin bir sözcüsü olarak konuşmadı. Kullandığı ifadelere katılırsınız, katılmazsınız, rahatsızlık duyabilirsiniz ama orası kürsü ve o kürsüye İslam'ı millet yolladı. Manidar zamanlamayla İslam hakkında soruşturma başlatılıyor. Değerlendirmelere katılıp ya da katılmamamızın hiçbir önemi yok. Biz kimsenin konuşması hakkında içerik denetimi yapmıyoruz. Parlamento hukuku açısından en önemli husus, o kürsüde her şeyin söylenebilmesi gerektiğini savunuyoruz" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı'nı sürdürmeleri mümkün değil"

Özel, Cumhur İttifakı'na ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teşkilatına gönderdiği genelgeye ilişkin bir soruya da şöyle karşılık verdi:

"Andımızı Danıştay yürütmesini durdurunca mı bu beka sorunu ortadan kalkıyor da birbirinizden ayrılıyorsunuz? Şimdi 'ittifak yapmayacağız' diye davul zurna çalıyorlar. Geçen dönemde de yeminler ediyorlardı erken seçim yapacaklarına dair. Kumpası kurdular baskın seçimi birlikte ilan ettiler. Çıkardıkları ittifak kanunundan dolayı 22 eksik milletvekili çıkardılar. Şimdi ittifak artık bir arada duramaz, genelgelerle sürdürülebilir hale gelmiş, örgütlerine genelge yazıyorlar, 'ittifakı sürdürün, birbirinize sarılın' diye. Bunların tabanda, sahada, köyde, kahvede ittifakı sürdürebilecek durumları kalmadı. Artık gerçekliği olmayan, sahada yansıması olmayan bir ittifakı sürdürmeleri mümkün değil. "